Санчез допутовао у Сеуту

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Премијер Шпаније Педро Санчез допутовао је у Сеуту, шпанску територију на коју је у посљедња 24 часа из Марока ушло неколико десетина хиљада људи, јавља лист "Гардијан".
У извјештају се наводи да је са Санчезом допутовао и шпански министар унутрашњих послова Фернандо Гранде Марласка.
Санчез је посјетио гранични прелаз Тарахал и разговарао је са званичницима локалне управе, те граничне и полицијске службе.
Позивајући се на шпанско Министарство унутрашњих послова, радио-станица "Кадена сер" објавила је да постоји могућност да је око 49.000 миграната ушло из Марока у Сеуту, те да је међу њима око 7.000 малољетника.
Шпанске власти послале су војску како би осигурале безбједност у Сеути, у којој живи око 83.000 људи.
Најмање 24 људи погинуло је у покушају да из Марока пређе границу са шпанском енклавом, јавила је новинска агенција ЕФЕ, преноси Срна
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
14
39
14
35
14
35
14
16
14
14
Тренутно на програму