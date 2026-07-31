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Санчез допутовао у Сеуту

Аутор:

АТВ редакција
31.07.2026 12:59

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Шпански премијер Педро Санчез стиже на самит ЕУ у Бриселу, у четвртак, 18. јуна 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Omar Havana

Премијер Шпаније Педро Санчез допутовао је у Сеуту, шпанску територију на коју је у посљедња 24 часа из Марока ушло неколико десетина хиљада људи, јавља лист "Гардијан".

У извјештају се наводи да је са Санчезом допутовао и шпански министар унутрашњих послова Фернандо Гранде Марласка.

Санчез је посјетио гранични прелаз Тарахал и разговарао је са званичницима локалне управе, те граничне и полицијске службе.

Позивајући се на шпанско Министарство унутрашњих послова, радио-станица "Кадена сер" објавила је да постоји могућност да је око 49.000 миграната ушло из Марока у Сеуту, те да је међу њима око 7.000 малољетника.

Шпанске власти послале су војску како би осигурале безбједност у Сеути, у којој живи око 83.000 људи.

Најмање 24 људи погинуло је у покушају да из Марока пређе границу са шпанском енклавом, јавила је новинска агенција ЕФЕ, преноси Срна

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Тагови :

Педро Санчез

Шпанија

Сеута

Мигрантска криза у Сеути

војска

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