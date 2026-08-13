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Дневни хороскоп за 13. август: Ево шта знам звијезде доносе

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 07:23

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Хороскоп или астролошка карта је дијаграм који приказује положај Сунца, Мјесеца, планета и звијезда у тренутку неког догађаја или рођења особе
Фото: pexels/Chris F

Сазнајте да ли ће вашем знаку дневни хороскоп донијети много среће.

ОВАН

Дан чија вам енергија баш и не одговара. Могуће је да ћете бити успоренији и у једном дијелу дана доста нервозни. Константно се борите са препрекама. Будите пажљиви у свему што радите. Нарочито у комуникацији са вољеном особом, која је спремна за расправу.

БИК

Данас вам се може отворити могућност за краћи пословни пут. Или ћете пак добити најаву путовања које ће бити у наредним данима. Захтјевне обавезе су пред вама. Осјећате велики емотивни подстицај и активирате се према особи до које вам је стало. Сигурни сте у себе.

БЛИЗАНЦИ

Добар однос са сарадницима, али и са надређенима. Слободно представите своје идеје и рјешења. Можете бити помало забринути што се финансијског сегмента тиче. Неке ствари долазе на наплату. Лако остварујете комуникацију са особама са којима долазите у контакт.

РАК

Све оно што имате од обавеза према пословним партнерима обавите до раних поподневних сати, јер се лако може догодити да након тог времена можете имати отежања. Емотивни партнер вас притиска, могуће је да се код њега пробудила љубомора и сумњичавост.

ЛАВ

Шта урадите до поднева, урадили сте. Послије тог времена би најбоље било да изађете и да одете негде што даље од свих, јер ћете свима сметати, свима бити на путу, а сигурно је да можете направити и гомилу грешака. Ни са вољеном особом нећете имати добре тренутке.

ДЈЕВИЦА

Добијате информације о новом послу, пројекту.

Срећа осмијех

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Није толико важно шта је у питању, важно је да је ово баш по вашој вољи и да се радујете наступајућим тренуцима. Према вољеној особи ћете се поставити нешто другачије него у претходним данима.

ВАГА

Имате потребу да радите нешто конкретно, да направите добре договоре, да помогнете колегама. Бићете активни и уживати у подстицајној и доброј енергији око вас. Звучите више него убједљиво приликом нових познанстава. Неко ће се заинтересовати за вас.

ШКОРПИЈА

Направили сте одличан план. Штета што ће то остати само на плановима, јер када вас пословне околности ухвате "у машину", вјероватно ћете функционисати стихијски и у ходу. Ипак, успијевате да се снађете и у овим околностима и приводите успешно крају овај дан.

СТРИЈЕЛАЦ

Пословни сарадници са којима долазите у контакт нису у потпуности искрени према вама. Зато је најбоље поставити се одлучно у неким ситуацијама. Знате шта желите и не пристајте ни на шта мање од тога. Дан је погодан за авантуре. У емотивним односима љубомора.

ЈАРАЦ

Контакти са пословним партнерима ће бити помало напорни, али ово је за вас мачји кашаљ у односу на неке ситуације одраније. И емотивно ово може бити више него испуњен дан. Превазиђите неку ситнију проблематику у односу са вољеном особом.

ВОДОЛИЈА

Иако не постоји посебан разлог, мало сте уморни. Бићете успоренији него иначе и више ће вам времена требати чак и за неке најосновније обавезе. У емотивном сегменту поподне је добро ако имате жељу да проведете дан код куће са вољеном особом.

РИБЕ

Током овог дана може бити јако добрих момената и у пословном и у емотивном дијелу. Направићете фин дил са пословним партнером или клијентом. Уколико сте сами, одлично је вријеме за нова познанства која се могу активирати прилично неочекивано.

(она.рс)

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Тагови :

Хороскоп

звијезде

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