ЦИК именовао новог предсједника бирачког одбора у Амбасади у Београду

Аутор:АТВ редакција
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Централна изборна комисија БиХ именовала је Марка Бабаља на мјесто предсједника бирачког одбора у Амбасади БиХ у Београду током општих избора, умјесто Оливера Мићића, који није у могућности да обавља ову дужност.
Ова одлука донесена је на данашњој хитној сједници ЦИК-а, као и Правилник о раду Главног центра за бројање.
Амбасадор БиХ у Србији Александар Врањеш послао је јуче ургенцију ЦИК-у БиХ о томе да ли избори у Амбасади БиХ у Београду могу да буду одржани без чланова бирачког одбора из реда српског народа, које је министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић повукао на "консултације" у сједиште Министарства.
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Врањеш је у допису, члановима ЦИК-а указао да Изборни закон БиХ прописује да ЦИК именује бирачке одборе за гласање у дипломатско-конзуларним представништвима, тако да у сваком бирачком одбору морају да буду заступљени чланови из сваког конститутивног народа.
Министар иностраних послова у Савјету министара Елмедин Конаковић раније је на консултације у Сарајево позвао предсједника и замјенског члана бирачког одбора на бирачком мјесту у Амбасади БиХ у Београду, што је Врањеш у свом ранијем допису предочио ЦИК-у.
(Срна)
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