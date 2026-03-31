Рубио: Ормуски мореуз ће се поново отворити уз договор или војну пратњу

Ормуски мореуз ће се поново отворити или уз договор са Техераном или формирањем међународне војне коалиције на челу са САД, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио.
"Мореуз ће се поново отворити или уз сагласност Ирана или оснивањем међународне војне коалиције која укључује Сједињене Државе, која ће осигурати пратњу за безбједну пловидбу бродова", рекао је Рубио за "Ал Џазиру".
Ауто-мото
Апел возачима: Сачекајте са замјеном гума
Он је упозорио да ће се Иран суочити са тешким посљедицама ако затвори Ормуски мореуз након завршетка тренутног војног сукоба.
"Иран мора да престане са производњом дронова и ракета кратког домета које користи за нападе на сусједне државе", нагласио је Рубио.
Хроника
Ухапшен Бањалучанин, ножем пријетио суграђанину
Он је додао да Вашингтон очекује да ће постићи своје циљеве у војној кампањи на Блиском истоку у року од неколико седмица, а не мјесеци.
