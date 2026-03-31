Рубио: Ормуски мореуз ће се поново отворити уз договор или војну пратњу

31.03.2026 10:08

Марко Рубио
Фото: Tanjug/AP Photo/Alex Brandon, Pool

Ормуски мореуз ће се поново отворити или уз договор са Техераном или формирањем међународне војне коалиције на челу са САД, изјавио је амерички државни секретар Марко Рубио.

"Мореуз ће се поново отворити или уз сагласност Ирана или оснивањем међународне војне коалиције која укључује Сједињене Државе, која ће осигурати пратњу за безбједну пловидбу бродова", рекао је Рубио за "Ал Џазиру".

Он је упозорио да ће се Иран суочити са тешким посљедицама ако затвори Ормуски мореуз након завршетка тренутног војног сукоба.

"Иран мора да престане са производњом дронова и ракета кратког домета које користи за нападе на сусједне државе", нагласио је Рубио.

Он је додао да Вашингтон очекује да ће постићи своје циљеве у војној кампањи на Блиском истоку у року од неколико седмица, а не мјесеци.

