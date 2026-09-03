Потписани уговори о додјели милион КМ за запошљавање у три општине у саставу града Источно Сарајево

Аутор:АТВ редакција
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Директор Завода за запошљавање Републике Српске Дамјан Шкипина данас је са послодавцима из општина Источно Ново Сарајево, Источна Илиџа и Трново потписао уговоре о додјели више од милион КМ, које је обезбиједила Влада Српске, за запошљавање 128 лица.
Шкипина је рекао да је за општину Источна Илиџа обезбијеђено је 611.706 КМ, за Источно Ново Сарајево 410.000 КМ, док је за Трново издвојено 20.000 КМ.
Он је навео да би уз помоћ ових средстава у Источној Илиџи требало да буде запослено 85 лица, у Источном Новом Сарајеву 41, а у Трнову два.
Истичући да је оквиру Акционог плана за запошљавање за ову годину Влада Српске издвојила укупно 18,5 милиона КМ, Шкипина је навео да ће само на подручју Филијале за запошљавање Источно Ново Сарајево бити реализована четири милиона КМ.
Он је навео да је Влада Српске, од 2020. до данас, кроз програме запошљавања и самозапошљавања на подручју Филијале Источно Сарајево издвојила укупно 23.775.341 КМ, чиме је омогућено запошљавање укупно 4.045 лица.
"То говори о бризи Владе и Завода за становништво Српске путем активних мјера запошљавања. Ако погледате проценат људи који су запослени и људи који се налазе на евиденцији за запошљавање и те како се види напредак и да се ради на томе", истакао је Шкипина.
Уговор о додјели средстава за запошљавање данас је потписала и Предшколска установа "Нова радост" у Источној Илиџи, чији је директор Нагорка Говедарица рекла да ће уз помоћ тих средстава запослити два приправника.
Она је захвалила Заводу за подршку, наводећи да су до сада уз помоћ средстава те установе запослили 10 приправника.
"Након одрађеног приправничког стажа готово сви они су жељели да остану у вртићу и добили су стални посао", додала је Говедарица.
(Срна)
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