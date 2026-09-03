"Хистерија" из ФБиХ не јењава

Аутор:Бранка Дакић
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Прва фаза је завршена. На потезу је Тужилаштво, стоји то на платформи Регистар 145а. А, Тужилаштво би требало да обради близу 76.000 предмета који се односе на, како наводе, величање Ратка Младића.
Толики број пријава пристигао је за свега седам дана. Апликацију је израдио Селмин Мујагић, којег смо између осталог, путем мејла питали има ли потребне дозволе за прикупљање личних података и гдје се ти подаци чувају. Одговор нисмо добили. Правници објашњавају да није ништа спорно у самој платформи, већ је спорна хистерија из Федерације и прогон свих Срба који су на било који начин споменули Ратка Младића, а да то није у негативном контексту.
„Како да ми причамо о неких имагинарних 75.000 људи који су одали почаст неком преминулом човјеку, свом генералу, да они због тога, евентуално, одговарају. Има ово Тужилаштво много више предмета и ратних злочина који нису завршили“, рекао је Милан Петковић, правник.
Чињеница је да је по „Инцковом закону“ величање ратних злочинаца кривично дјело за које се иде у затвор, али исто тако опрезни треба да буду и они који пријављују, јер су и лажне пријаве кривично дјело. Свакако треба радити и на укидању овог наметнутог члана Кривичног закона БиХ.
„На суду у Стразбуру указати да се овим законом и овим осудама крше основна људска права, прије свега право на слободу изражавања, јер је ово кривично дјело потпуно супротно Европској конвенцији о људским правима, као једно од највећих људских права која су гарантована Уставом, али и Европском конвенцијом“, каже Милан Петковић, правник.
„Једино се уздам у нову америчку администрацију да ће на помоћи, да се тај закон укине и да дође пред парламент БиХ, који је једини надлежан за доношење закона“, рекао је Мирко Благојевић, адвокат.
Из Борачке организације Републике Српске свима који су на мети прогона поручују да нису сами.
„Посебно људима који су изразили саучешће. Ја мислим да би они Хрвати који су прошли кроз БиХ по команди Ратка Младића, када су их прогонили муслимани да би требали тај дан изразити жаловање, јер не би их данас било“, рекао је Милован Гагић, предсједник Предсједништва БОРС-а.
Информације да ли су лични подаци пријавама на платформу Регистар 145а злоупотребљени за сада немамо. Знамо само да се и објаве на друштвеним мрежама могу третирати као кривично дјело, ако то тако процијене у правосудним институцијама БиХ.
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