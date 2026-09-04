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Хектор пустио бесплатан улаз за публику: Тешкаши предводе мечеве у дворани Центар

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04.09.2026 18:22

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Хектор
Фото: Ustupljena fotografija

Нови борилачки спектакл ''Hektor Fight Night 7'' поново предводе тешкаши. У Бањалуци, 18. септембра у рингу ће се сударити Данило Тошић и Милош Мугоша.

Миљеник домаће публике, члан бањалучког Ареса, за ривала има искусног и снажног Црногорца који долази да украде ''шоу''.

Организатори су направили сјајан посао укрштањем ових кикбоксера те борилачке фанове очекује девет минута спектакла у дворани Центар у Бањалуци.

- Сви знају да не желим лагане мечеве. Увијек сам ишао тежим путем. Људи сигурно памте и ХФН од прошле године када сам побиједио Алију Туцака. Био је то сјајан меч и веома тврд, обојица смо примили много удараца. Знам да је то тежи пут, али једино ме такви мечеви мотивишу. Радујем се новом мечу у Бањалуци, надам се да ће публика као и сваки пут до сада напунити дворану и тако направити штимунг, а ми у рингу потрудићемо се да им приредимо добру борбу - истакао је Тошић.

Као и прошле године, у Хекторов ринг улази неколико талентованих младих бораца. Поново ће прилику за доказивање да добију чланови Ареса Иван Анушић,Јован Вученовић, Виктор Лукач као и Члан КБС Хектор Давид Вучетић којем је то трећи наступ на Хекторовој приредби.

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Организатори најављују још један веома атрактиван меч који би заинтригирао публику, а укупно на ''фајт карду'' биће осам мечева.

- Поново смо се потврдили да направимо добар ''кард'' те да сваки меч буде неизвјестан и занимљив. Знамо да публика посебно воли тешкаше, па смо и овај пут успјели да нађемо доброг противника за Тошића. И наш ветеран Дамјан Савановић имаће озбиљан тест. Хектор је навикао публику на високе стандарде па и ове године морамо да одржимо ниво организације према којем смо препознатљиви. Оно што је најважније, улаз за публику биће бесплатан. Немам дилему да ће дворана Центар бити испуњена и да ћемо направити сјајну атмосферу - истакао је оснивач ХФН Предраг Станковић.

Мечеви ће почети од 20 часова. Догађај је подржао Предсједник Републике Српске.

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Тагови :

Хектор фајт најт

Бања Лука

Република Српска

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