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Обиљежено 35 година од формирања Треће батерије Првог лаког артиљеријског пука Првог крајишког корпуса

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19.09.2026 19:18

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Обиљежено 35 година од формирања Треће батерије Првог лаког артиљеријског пука Првог крајишког корпуса
Фото: ATV

Прошли су пут од западне Славоније до Купреса, битке за пробој Коридора, ратовали на подручју Градачца, Добоја и Влашића, гдје су дочекали потписивање Дејтонског мировног споразума. Важно је очувати традицију и сјећање на оне који су дали живот за Републику Српску прича Боро Кајкут који се присјетио како је то било 19.септембра 91. септембра.

„Традиција која се дуги низ одржава, овдје су момци који су дошли нама из Србије, има човјек, мој војник дошао из Мађарске са породицом, тако да има и потомака од наших војника који долазе, па се ми надамо да ће у неко будуће вријеме ти потомци преузети ово обиљежавање. Требало би ово да се спомене, то је најмање што ми, као преживјели борци можемо урадити за своје погинуле саборце, доћи одржати парастос и упалити им свијеће“, рекао је командир Треће батерија Првог лаког атриљеријског пука Првог крајишког корпуса ВРС, Боро Кајкут.

„Најтеже је било на Купресу, у принципу ми смо били ЈНА тада припадници, служио сам војску овдје у Бањалуци са својих 12 другара, повремено долазимо колико нас може“, рекао је бивши припадник Треће батерија Првог лаког атриљеријског пука Првог крајишког корпуса ВРС, Бобан Коларић.

Од првог дана мобилизације па до краја рата Драган Лукајић провео је своје дане у Трећој батерији Првог лаког ариљерејског пука, Каже кроз батерију током Одбрамбено-отаџбинског рата прошло је више од 200 људи.

„Ово данас гдје се ми окупљамо не би постојало да ми тада када је мобилизација кренула нисмо изашли из својих топлих домова, из угодности наше и отишли да бранимо државу, да стварамо државу, Република Српске је највеће остварење Срба са ове стране Дрине“, рекао је бивши припадник Треће батерија Првог лаког атриљеријског пука Првог крајишког корпуса ВРС, Драган Лукајић.

Кроз Први лаки артиљерејски пут Војске Републике Српске прошло је 1.670 бораца, од чега је 27 погинуло и око 120 рањено. У бањалучкој касарни „Козара“ уприличен је парастос и полагање вијенаца за погинуле саборце.

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Тагови :

Војска Републике Српске

сјећање

страдање Срба

Годишњица

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