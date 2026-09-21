СДП-ови министар и одборник поново кршили мјере забране, МУП ништа не пријављује Суду и игнорише упите

Аутор:АТВ редакција
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СДП-ов министар у Влади УСК Денис Османкић, којем је мјером Општинског суда у Бихаћу, забрањено обављање службене дужности јер је осумњичен због погодовања при запошљавању кадета у МУП УСК, синоћ је на предизборном скупу СДП-а у Великој Кладуши поново кршио мјере забране.
Како је потврђено за Аваз раније из Општинског суда у Бихаћу, Денис Османкић и одборник СДП-а у Великој Кладуши и предсједник СДП-а Велика Кладуша Аладин Ћеримовић имају мјеру забране међусобне комуникације, као и приласка један другом на удаљеност од 50 метара.
Како се може видјети на фотографијама, које је објавио СДП БиХ, Денис Османкић је био један од говорника на скупу, а Аладин Ћеримовић је сједио у првом реду, одмах поред предсједника странке Нермина Никшића.
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Након првог скупа у Великој Кладуши из Општинског суда у Бихаћу су рекли да им нико није пријавио да су прекршене мјере забране, а за провођење мјера забране приласка задужен је МУП УСК.
Иначе, и на челу МУП-а УСК налази се СДП-ов кадар, који је такође осумњичен у истом предмету, због чега му је одузет мобител.
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