Додик: У наредном периоду још снажнија подршка Вишеграду

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик истакао је на друштвеној мрежи Икс да Вишеград заслужује још снажнију подршку Републике Српске.
"У наредном периоду улагаћемо више у његов развој, инфраструктуру и пројекте који значе бољи живот за људе који овдје живе", поручио је Додик.
Вишеград заслужује још снажнију подршку Републике Српске. У наредном периоду улагаћемо више у његов развој, инфраструктуру и пројекте који значе бољи живот за људе који овдје живе. pic.twitter.com/dD4Pp2fO7K— Милорад Додик (@MiloradDodik) September 21, 2026
Република Српска
Минић: За пројекте у Вишеграду 5,5 милиона КМ
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