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Додик: У наредном периоду још снажнија подршка Вишеграду

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21.09.2026 16:24

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предсједник СНСД Милорад Додик
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик истакао је на друштвеној мрежи Икс да Вишеград заслужује још снажнију подршку Републике Српске.

"У наредном периоду улагаћемо више у његов развој, инфраструктуру и пројекте који значе бољи живот за људе који овдје живе", поручио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

Вишеград

улагања

Инвестиције Републике Српске

Инвестиције у Српској

подршка

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