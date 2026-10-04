Нови подаци: До 14 сати гласало 20,6 одсто бирача

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Према подацима доступним до 14 сати, на Општим изборима у Босни и Херцеговини гласало је 702.234 бирача, што представља 20,6 одсто укупног броја регистрованих гласача.
На изборима 2022. године није била позната излазност до 14 сати, но до 15 сати је тада гласало 35 одсто бирача.
Изборни процес одвија се на 5.569 бирачких мјеста широм земље, а право гласа, према подацима из Централног бирачког списка, има укупно 3.408.517 грађана.
Биралишта ће остати отворена до 19 сати, док ће на локацијама на којима гласање није почело у предвиђених 7 сати бити продужено за онолико времена колико је протекло од планираног почетка до стварног отварања.
Грађани на данашњим изборима одлучују о саставу Предсједништва БиХ, Представничког дома Парламентарне скупштине БиХ, избору предсједника Републике Српске, ентитетских парламената, као и посланика у кантоналним скупштинама у Федерацији БиХ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
БиХ
7 ч0
БиХ
7 ч0
БиХ
8 ч0
БиХ
10 ч1
Најновије
Најчитаније
19
49
19
49
19
46
19
44
19
37
Тренутно на програму