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Туриста умало ухапшен због кесе: Ово су најчуднија правила на границама

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02.10.2026 14:23

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Торба кеса
Фото: TikTok/Screenshot

Оно што је у једној земљи потпуно уобичајено, на другом крају планете може бити разлог за високу новчану казну, одузимање имовине или чак депортирање и затвор.

Док већина путника провјерава визе и пасоше, ретко ко истражује детаљне листе забрањених предмета који се на границама третирају као озбиљан прекршај.

Један од најнеобичнијих инцидената догодио се у Кенији, гдје је туриста Ахмед Абдел Кадер умало завршио иза решетака јер је имао пластичну кесу око флашице са водом. Кенија је још 2017. године увела строгу забрану производње, увоза и коришћења пластичних кеса, па обична амбалажа тамо представља озбиљан правни проблем.

На Барбадосу забрањена камуфлажа, у Тајланду карте

Списак чудних правила наставио је да шокира туристе широм свијета:

Барбадос: Строго је забрањено ношење било какве камуфлажне и маскирне одеће, чак и за малу дјецу.

Тајланд: Према закону о контроли коцкања, појединац не смије да поседује више од 120 карата за играње, а кршење води до затворске казне.

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Нови Зеланд: Због биолошке безбједности мора да се пријави све - од хране до блатњаве обуће са траговима земље.

Сардинија: За узимање песка, каменчића или шкољки са плаже као сувенира предвиђене су казне од 500 до чак 3.000 евра.

Строге контроле за лијекове и вејпове

По посебној ригорозности истичу се Јапан и Уједињени Арапски Емирати. Јапан захтјева посебне дозволе за веће количине лијекова на рецепт, док УАЕ производе са ЦБД-ом третира једнако као наркотике.

Са друге стране, Сингапур и Малдиви води рат против електронских цигарета. У Сингапуру су казне за посједовање вејпа пооштрене на чак 10.000 сингапурских долара, док су на Малдивима потпуно забрањени вејпови, алкохол и производи од свињетине, преноси Б92.

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Тагови :

гранична контрола

правила на граници

Контрола на граници

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