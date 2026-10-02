Туриста умало ухапшен због кесе: Ово су најчуднија правила на границама

Аутор:АТВ редакција
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Оно што је у једној земљи потпуно уобичајено, на другом крају планете може бити разлог за високу новчану казну, одузимање имовине или чак депортирање и затвор.
Док већина путника провјерава визе и пасоше, ретко ко истражује детаљне листе забрањених предмета који се на границама третирају као озбиљан прекршај.
Један од најнеобичнијих инцидената догодио се у Кенији, гдје је туриста Ахмед Абдел Кадер умало завршио иза решетака јер је имао пластичну кесу око флашице са водом. Кенија је још 2017. године увела строгу забрану производње, увоза и коришћења пластичних кеса, па обична амбалажа тамо представља озбиљан правни проблем.
На Барбадосу забрањена камуфлажа, у Тајланду карте
Списак чудних правила наставио је да шокира туристе широм свијета:
Барбадос: Строго је забрањено ношење било какве камуфлажне и маскирне одеће, чак и за малу дјецу.
Тајланд: Према закону о контроли коцкања, појединац не смије да поседује више од 120 карата за играње, а кршење води до затворске казне.
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Нови Зеланд: Због биолошке безбједности мора да се пријави све - од хране до блатњаве обуће са траговима земље.
Сардинија: За узимање песка, каменчића или шкољки са плаже као сувенира предвиђене су казне од 500 до чак 3.000 евра.
По посебној ригорозности истичу се Јапан и Уједињени Арапски Емирати. Јапан захтјева посебне дозволе за веће количине лијекова на рецепт, док УАЕ производе са ЦБД-ом третира једнако као наркотике.
Са друге стране, Сингапур и Малдиви води рат против електронских цигарета. У Сингапуру су казне за посједовање вејпа пооштрене на чак 10.000 сингапурских долара, док су на Малдивима потпуно забрањени вејпови, алкохол и производи од свињетине, преноси Б92.
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