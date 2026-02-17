m:tel додијелио стипендије 16. генерацији: Улагање у знање је улагање у сигурну будућност ICT сектора

17.02.2026
16:35
Коментари:0
m:tel је додијелио стипендије 16. генерацији студената који ће, поред финансијске подршке, добити и прилику за запослење у компанији. Кроз програм м:стипендија до сада је прошло више од 250 младих људи, а већина њих данас гради своју каријеру управо у m:tel-у.
Ове године стипендије су додијељене студентима Електротехничког факултета у Бањалуци и Источном Сарајеву, Факултета електротехнике у Тузли, Природно-математичког факултета у Бањалуци и, по први пут, Саобраћајног факултета у Добоју.
Стипендије је уручила генерална директорка компаније Јелена Триван, истакавши да је улагање у младе и образовање улагање у будућност, нарочито у областима које се убрзано развијају. „Земља која улаже у младе и образовање има будућност. Факултети често, због реалних ограничења, не могу увек да прате брзе технолошке промене, али зато постоји m:tel, који то може и чини. Наши стипендисти имају прилику да прате најсавременија технолошка ријешен ја", поручила је Триван и нагласила да се породица м:стипендиста ове године шири на нове факултете и студијске програме, те да је охрабрујуће што апсолутну већину стипендиста у посљедњим генерацијама чине дјевојке, које све снажније граде своју позицију у ICT сектору.
У име стипендиста, Ана Кондић са ПМФ-а у Бањалуци истакла је да стипендија представља потврду досадашњег рада и снажан подстицај за даље професионално усавршавање, док је Ђорђе Симић са ЕТФ-а у Бањалуци нагласио да младим људима много значи када компанија попут m:tel-а препозна њихов потенцијал и пружи им прилику да своје знање додатно развијају.
Као м:стипендисти, одабрани студенти остварују право на мјесечну стипендију у износу од 300 КМ, односно 400 КМ за студенте смјера Телекомуникације на ЕТФ-у Бањалука. Поред финансијске подршке, програм укључује стручну праксу уз менторе из области телекомуникација и IТ-а, као и обезбијеђен смјештај током трајања праксе за студенте који долазе из других градова. м:стипендија тако представља много више од финансијске помоћи - она је реална стартна позиција за каријеру у компанији m:tel.
Програм м:стипендија већ 16 година представља снажну везу између академског знања и реалног пословног окружења, пружајући младим талентима прилику да се професионално развијају уз менторе из области телекомуникација и IТ-а, те да по завршетку студија имају јасну перспективу запослења.
Стипендисти 16. генерације су:
Електротехнички факултет Бања Лука - Славиша Петровић, Николина Љубичић, Милица Ступар, Ђорђе Симић, Давид Тривић, Матеја Шолак Дијана Пиљевић.
Електротехнички факултет Источно Сарајево - Андреа Шешлија, Ана Ковачевић, Милена Танасковић, Миљана Зиројевић и Илијана Ковач.
Факултет електротехнике Тузла - Хасан Авдић.
Природно-математички факултет Бања Лука - Николина Ћатић и Ана Кондић.
Саобраћајни факултет Добој - Ивана Вуковић и Милица Трифуновић.
