Пура осуђен на пет година затвора због диловања марихуане и кокаина

Аутор:Огњен Матавуљ
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Цвијетин Лазаревић (32) звани Пура осуђен је у Окружном суду у Добоју на пет година затвора због трговине дрогом.
Пресуда је изречена након што је суд прихватио споразум о признању кривице који је Лазаревић склопио са Окружним јавним тужилаштвом у Добоју.
”Оптужени је оглашен кривим јер је заједно са В.С., М.С., И.Ж. и Ж.Т. у периоду од 26.11.2025. до 25.03.2026. године на подручју општине Пелагићево, ради продаје држао, преносио, посредовао у продаји, нудио на продају и продавао супстанце које су проглашене за опојне дроге”, саопштио је Окружни суд у Добоју.
Оптуженом је у изречену казну затвора урачунато вријеме проведено у притвору почев од 25. марта 2026. године. Пресудом, од оптуженог се одузима бијели прах пронађен у спаваћој соби у ноћном ормарићу на спрату куће коју користи, као и мобилни телефони самсунг и ајфон.
Одлуком суда Лазаревић остаје у притвору до правоснажности пресуде, а најдуже док не протекне вријеме трајања казне изречене у првостепеној пресуди.
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