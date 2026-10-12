Два милиона за саобраћајно рјешење, а три године касније центар поново раскопан

Аутор:Марија Милановић
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Свакодневним гужвама и трошењу новца и времена у непрегледним колонама не назире се крај, а Бањалука је претворена у огромно градилиште.
Радови се отварају, многи су започети, па је и тако осим кружне раскрснице код Ауди сервиса, а која је многима постала ноћна мора сада и центар града раскопан те се пјешаци сналазе, а камоли возила.
У Улици Ивана Фрање Јукића на свега неколико метара од Господске улице изводе се радови. Неки од радова су везани за инфраструктуру док су други везани за послове бањалучког Водовода, како сазнајемо.
Међутим, то није све, а како би и било када је Бањалука у питању.
Дуж једносмјерне саобраћајнице од раскрснице код Народног позоришта па све до самог срца града, код Парка Петар Кочић улица је огољена, раскопана и на њој се налазе ископи.
Неколицину присутних радника, који су се затекли у центру града питали смо шта раде, те су нам кратко одговорили да се све раскопава, како кажу да би се ријешиле старе цијеви.
Радови су се са периферије преселили у центар, а возачима остаје да изаберу алтернативна рјешења и то не само у виду путање већ и превозног средства јер је град скоро па блокиран.
Радници су нам казали да према њиховим сазнањима, али и оном што је за сада у плану, радови неће дуго потрајати, али уколико их вријеме не послужи или дође до промјена, можда се посао и „отегне“, како кажу кроз смијех.
Нови режим једносмјерног саобраћаја у строгом центру Бање Луке успостављен је у новембру 2023. године са циљем растерећења саобраћајних гужви, формирајући велики једносмјерни прстен кроз шири центар града, a што и није уродило плодом, чему данас сви свједочимо.
Градоначелник Бањалуке, Драшко Станивуковић, прије три године је казао да је на изградњи и увођењу једносмјерног саобраћаја центар града рађено више студија у вези са овим пројектом вриједном око два милиона КМ, те да су консултовани стручни људи из земље и региона.
Стручни тимови, консултације и утрошена два милиона да би се дугонајављивана улица само након три године раскопала и претворила у грађевинску зону, а којом је немогуће нормално саобраћати.
Да ли је било неопходно ретроактивно извођење радова? Нови асфалт, уклањање, цијеви па поново нови асфалт. Револуција у овом случају, према старој пословици није појела синове, али је "прогутала" милионе.
Подсјећања ради, једносмјерна саобраћајница се није дуго ни прославила, те су умјесто похвала убрзо стигле критике грађана јер је прва киша обрисала добар дио саобраћајне сигнализације на асфалту, а сада поменутог асфалта на многим њеним дијеловима ни нема.
И тако, док радови на изградњи кружне раскрснице још увијек трају, а у бројним улицама у Бањалуци саобраћање још увијек није могуће, те је новим радовима додатно отежано, возачима савјетујемо да буду стрпљиви или се послуже алтернативним рјешењима како свој новац и вријеме не би свакодневно губили у непрегледним колонама.
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