Улице Дервенте данас су биле испуњене музиком, сиренама и веселим матурантима у тракторима, који су обиљежили крај школовања.
Матуранти у Дервенти данас обиљежавају завршетак средњошколског образовања, а традиционална дефиле колона возила привукла је пажњу бројних грађана на улицама града.
Ове године, на изненађење многих, колону су предводили тројица младих тракториста, дјеца пољопривредника - Драган Даниловић, Марко Толић и Дарко Ђукић.
Трактором Саме Силвер 110 4 (насловна фотографија) управљао је Даниловић, који истиче да је од најранијег дјетињства везан за пољопривреду, а од шесте године укључен у послове.
"Трактор је од оца, са нашег породичног имања. Бавимо се товом свиња, производимо храну и продајемо", каже Драган.
Средњошколско образовање завршио је у СЦ "Михајло Пупин", смјер аутоелектричар, а план му је, како наводи, да и даље остане у пољопривреди.
"Ако не буде ишло, тражит ћу посао у струци", додаје.
Матурантска забава биће уприличена 6. јуна, а уз осмијех каже да не вјерује да ће на њу стићи - трактором, преноси Агроклуб
