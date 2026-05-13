Logo
Large banner

Д‌јеца фармера на челу колоне матураната: "Остајем у пољопривреди!"

Аутор:

АТВ
13.05.2026 17:44

Коментари:

0
Матуранти у Дервенти у тракторима
Фото: Facebook/printscreen

Улице Дервенте данас су биле испуњене музиком, сиренама и веселим матурантима у тракторима, који су обиљежили крај школовања.

Матуранти у Дервенти данас обиљежавају завршетак средњошколског образовања, а традиционална дефиле колона возила привукла је пажњу бројних грађана на улицама града.

Ове године, на изненађење многих, колону су предводили тројица младих тракториста, д‌јеца пољопривредника - Драган Даниловић, Марко Толић и Дарко Ђукић.

Трактором Саме Силвер 110 4 (насловна фотографија) управљао је Даниловић, који истиче да је од најранијег д‌јетињства везан за пољопривреду, а од шесте године укључен у послове.

"Трактор је од оца, са нашег породичног имања. Бавимо се товом свиња, производимо храну и продајемо", каже Драган.

Средњошколско образовање завршио је у СЦ "Михајло Пупин", смјер аутоелектричар, а план му је, како наводи, да и даље остане у пољопривреди.

"Ако не буде ишло, тражит ћу посао у струци", додаје.

Матурантска забава биће уприличена 6. јуна, а уз осмијех каже да не вјерује да ће на њу стићи - трактором, преноси Агроклуб

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

матуранти у тракторима

Дервента

Пољопривредници

Матуранти

прослава

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Доња Градина поломљена стабла

Друштво

Доња Градина: Због поломљених стабала ограничен приступ посјетиоцима

4 ч

0
Први пут у Српској: Нова метода олакшава порођај будућим мајкама

Друштво

Први пут у Српској: Нова метода олакшава порођај будућим мајкама

4 ч

0
Влада Републике Српске

Друштво

Огласило се Министарство: Исплаћено више од 10 милиона КМ за 1.527 корисника

5 ч

0
Град Бањалука

Друштво

Сутра сунчано, послије подне повећање облачности

6 ч

0

  • Најновије

21

17

Цвијановић: Драгоцјена свака прилика да се у западном крилу Бијеле куће објасни ситуација у БиХ

21

11

Колач за који вам неће бити потребно брашно: Направите мак коцке за само 30 минута

21

08

Трамп повео пословне гиганте у Пекинг: Авион "тежак" више од 10.000 милијарди долара

21

07

Вања Маринковић: У октобру се враћам на терен, Партизан циља два трофеја до краја сезоне

21

03

ЕП у футсалу за средњошколце: Република Српска у полуфиналу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner