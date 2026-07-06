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Отказани бројни летови због ерупције Етне

06.07.2026 16:27

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Отказани бројни летови због ерупције Етне
Фото: Youtube/Emilio Messina

Снажна активност вулкана Етна на Сицилији изазвала је озбиљне поремећаје у авио-саобраћају, због чега бројни путници нису могли да отпутују са италијанског острва, међу њима и држављани Србије.

Како Курир сазнаје, лет из Катаније за Београд, који је првобитно био планиран за 15.50 часова, најпре је одложен за 21 сат, а потом потпуно отказан.

Због новонастале ситуације, око 200 путника, међу којима су и српски туристи који се враћају са летовања, враћени су у хотеле о трошку туристичке агенције. Током сутрашњег дана требало би да добију информације о новом термину повратка у Србију.

Поред лета за Београд, и друге авио-компаније отказале су или одложиле летове са аеродрома у Катанији због повећане концентрације вулканског пепела у ваздуху.

До поремећаја је дошло након што је Етна поново ушла у интензивну еруптивну фазу и избацила велику количину пепела, дима и вулканског материјала. Облак вулканског пепела захватио је подручје око аеродрома у Катанији, због чега су привремено суспендовани долазни летови и блокирани одласци, док траје уклањање пепела и процјена безбједности ваздушног саобраћаја.

Директор Националне асоцијације туристичких агенција Србије (YUTA), Александар Сеничић, каже за Курир да је ситуација привремена и да очекује стабилизацију већ током дана.

Због велике количине пепела и дима које је Етна избацила дошло је до кашњења и отказивања долазних и одлазних летова. У току је чишћење аеродрома и очекује се да ће се ваздушни саобраћај током дана постепено нормализовати. Не очекујем да ће ова ситуација имати последице по наредне летове и туристичке аранжмане, јер ни у претходним сличним ситуацијама није долазило до дуготрајнијих поремећаја - рекао је Сеничић за Курир.

Етна, као један од најактивнијих вулкана у Европи, често се буди оваквим мањим до умереним ерупцијама, које су атрактивне за туристе, али захтевају опрез због могућег пепела који може утицати на летове и пољопривреду у региону.

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Тагови :

етна

Сицилија

обустава авио саобраћаја

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