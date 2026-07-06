Позната сатница дуела Новака Ђоковића и Феликса Оже-Алијасима

Аутор:АТВ редакција
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Новак Ђоковић играће своје 66. четвртфинале на гренд слем турнирима против Феликса Оже-Алијасима, у уторак не прије 16.00 часова.
Најбољи српски тенисер изаћи ће у уторак на Централни терен Вимблдона, где ће у четвртфиналу одмерити снаге са канадским тенисером Феликсом Оже-Алијасимом након што свој меч заврше Џесика Пегула и Коко Гоф, које отварају програм на главној позорници од 14.30 часова.
Новак и Оже-Алијасим досада су одиграли два званична дуела од чега је један био на Лејвер купу 2022. гдје је Канађанин био бољи са 2:0, док га је Србин исте године савладао у четвртфиналу Рима такође са 2:0.
Уколико седмоструки шампион Вимблдона забележи нову победу, то ће бити његов 107. тријумф на лондонском гренд слему и једини тенисер са више побједа на једном гренд слем турниру остаће Рафаел Надал (112 на Ролан Гаросу).
Подсјећања ради, Ђоковић је побједом над Романом Сафијулином дошао до рекордне 106. побједе и на тај начин престигао Швајцарца Роџера Федерера који је држао рекорд од 105 побједа на трећем гренд слем турниру у сезони.
Побједом над Канађанином, који је трећи носилац на овогодишњем Вимблдону, Новак би успио да дође до свог 53. гренд слем полуфинала, а тамо би одмјерио снаге са бољим из дуела Јаник Синер - Јан Ленард Штруф.
Италијан и Нијемац ће играти у четвртак од 14.30 часова на Терену број 1.
(РТС)
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