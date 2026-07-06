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Позната сатница дуела Новака Ђоковића и Феликса Оже-Алијасима

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 17:27

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Новак Ђоковић из Србије слави победу против Романа Сафијулина из Русије у мечу четвртог кола мушког сингла на Вимблдону у Лондону, у недељу, 5. јула 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Brian Inganga

Новак Ђоковић играће своје 66. четвртфинале на гренд слем турнирима против Феликса Оже-Алијасима, у уторак не прије 16.00 часова.

Најбољи српски тенисер изаћи ће у уторак на Централни терен Вимблдона, где ће у четвртфиналу одмерити снаге са канадским тенисером Феликсом Оже-Алијасимом након што свој меч заврше Џесика Пегула и Коко Гоф, које отварају програм на главној позорници од 14.30 часова.

Новак и Оже-Алијасим досада су одиграли два званична дуела од чега је један био на Лејвер купу 2022. гдје је Канађанин био бољи са 2:0, док га је Србин исте године савладао у четвртфиналу Рима такође са 2:0.

Уколико седмоструки шампион Вимблдона забележи нову победу, то ће бити његов 107. тријумф на лондонском гренд слему и једини тенисер са више побједа на једном гренд слем турниру остаће Рафаел Надал (112 на Ролан Гаросу).

Подсјећања ради, Ђоковић је побједом над Романом Сафијулином дошао до рекордне 106. побједе и на тај начин престигао Швајцарца Роџера Федерера који је држао рекорд од 105 побједа на трећем гренд слем турниру у сезони.

Побједом над Канађанином, који је трећи носилац на овогодишњем Вимблдону, Новак би успио да дође до свог 53. гренд слем полуфинала, а тамо би одмјерио снаге са бољим из дуела Јаник Синер - Јан Ленард Штруф.

Италијан и Нијемац ће играти у четвртак од 14.30 часова на Терену број 1.

(РТС)

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Тагови :

Новак Ђоковић

Феликс Оже-Алијасим

Вимблдон 2026

тенисер

турнир

заказан меч

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