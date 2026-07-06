Ђоковић сазнао име ривала у четвртфиналу

Аутор:АТВ редакција
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Најбољи тенисер свих времена, наш Новак Ђоковић, сазнао је ривала у четвртфиналу Вимблдона!
Надао се сигурно наш Ноле да ће Фокина направити изненађење, али, на крају ће играти против Феликса Оже Алијасима који је на 4. мјесту на АТП листи.
Феликс Оже Алијасим је успио да слави са 3:2 послије велике драме и више од четири сата тениса. Имао је Канађанин одређене проблеме током меча, поготово у четвртом сету, када је имао двије меч лопте, а онда и препустио брејк
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У тим моментима је тражио и медицински тајмаут, а потом је и убједљиво поражен у тајбрејку тог сета. Чинило се да није најбоље, да ће имати доста муке, али се потом напрасно повратио и демолирао Шпанца у посљедњем сету.
Тај пети сет је трајао свега 32 минута, а Фокина је узео тек гем и тако је поражен са 6:1.
Оже Алијасим ће сада играти по трећи пут против Новака Ђоковића. Први пут су играли 2022. године у Риму, када је Ноле славио са 2:0, а онда је на Лејвер Купу исте године Канађанин добио Ђоковића идентичним резултатом.
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