Србија дочекује БиХ: Јокић и екипа циљају побједу

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаши Србије вечерас од 20 часова играју меч против Босне и Херцеговине у оквиру шестог кола квалификација за Мундобаскет 2027.
Меч се игра у дворани Александар Николић у Београду, а директан пренос можете да пратите на каналу Арена 1 Премијум.
У првом одиграном мечу прошле године Србија је славила резултатом 74:72.
Вечерас ће за разлику од прошлог меча на терену бити јача постава. Србија ће јурити побједу против БиХ преко Николе Јокића, Алексе Аврамовића, Николе Јовића, Дејана Давидовца и Немање Дангубића.
За БиХ већерас нема најбољих играча. Од раније је познато да Јусуф Нуркић и Џенан Муса неће играти, а неће бити ни повријеђеног Едина Атића.
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