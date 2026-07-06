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Србија дочекује БиХ: Јокић и екипа циљају побједу

Аутор:

АТВ редакција
06.07.2026 18:55

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Србија дочекује БиХ: Јокић и екипа циљају побједу
Фото: Танјуг/АП

Кошаркаши Србије вечерас од 20 часова играју меч против Босне и Херцеговине у оквиру шестог кола квалификација за Мундобаскет 2027.

Меч се игра у дворани Александар Николић у Београду, а директан пренос можете да пратите на каналу Арена 1 Премијум.

У првом одиграном мечу прошле године Србија је славила резултатом 74:72.

Вечерас ће за разлику од прошлог меча на терену бити јача постава. Србија ће јурити побједу против БиХ преко Николе Јокића, Алексе Аврамовића, Николе Јовића, Дејана Давидовца и Немање Дангубића.

За БиХ већерас нема најбољих играча. Од раније је познато да Јусуф Нуркић и Џенан Муса неће играти, а неће бити ни повријеђеног Едина Атића.

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Тагови :

Србија

Босна и Херцеговина

Мундобаскет

кошарка

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