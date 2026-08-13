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Влада Српске одлучила: Основана још једна основна школа

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 14:30

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Влада Српске одлучила: Основана још једна основна школа
Фото: АТВ

Влада Републике Српске донијела је Одлуку о оснивању Јавне установе Основна школа „Стево Калуђерчић“ Источно Ново Сарајево.

"Потреба за оснивањем нове школе произашла је из континуираног повећања броја ученика на подручју Источног Новог Сарајева и недостатка просторних капацитета у ЈУ Основна школа „Свети Сава“, која није у могућности да обезбиједи несметану реализацију наставних и ваннаставних садржаја за све већи број ученика", наводе из Владе Српске.

Влада Републике Српске је у претходном периоду обезбиједила средства за изградњу новог школског објекта, који је у међувремену завршен, а након што је утврђено да су испуњени услови за оснивање јавне основне школе, приступило се њеном самосталном оснивању.

"Нова школа ће преузети дио ученика постојеће Основне школе „Свети Сава“, у складу са утврђеним уписним подручјима за основне школе на подручју општине Источно Ново Сарајево", додају из Владе.

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Тагови :

Источно Ново Сарајево

Влада Републике Српске

ОШ Стево Калуђерчић

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