Предсједник: Шта се деси када се оголи најважнија споредна ствар на свијету?

Извор:
АТВ
Шта се деси када се оголи и најважнија споредна ствар на свијету? Да ли су чисте емоције, страст и ничим неукаљани свијет спорта заиста његово право лице? Или су моћ и корупција пронашле своје мјесто и на фудбалском терену на којем нема мјеста за оне којима је овај спорт више од игре, готово религија?
Од суботе, 15. августа, у програму АТВ-а не пропустите чилеанску серију „Предсједник”, засновану на истинитој афери „Фифагејт”, која ће приказати како је један мали фудбалски функционер стигао до самог врха, постао дио коруптивне мреже, али и главни фактор у откривању скандала који је потресао свијет спорта.
Радња серије „Предсједник” прати Серхија Хадуа, директора малог чилеанског клуба, који „игром случаја” постаје први човјек чилеанског фудбалског савеза. У окриљу Хулија Грондоне, предсједника аргентинске фудбалске асоцијације, постаје један од битних играча у мрежи моћи, мита и корупције. Међутим, постављени темпо у ком се све одвија по плану, забијају голови и добијају утакмице вриједне астрономских износа, мијења ФБИ агент чији главни нападач у игри раскринкавања постаје управо Серхијо.
Ко ће одиграти своју посљедњу утакмицу?
„Предсједник” суботом у 20 часова и 30 минута.
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