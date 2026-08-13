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Румунија искључује једини активни реактор због ниског водостаја Дунава

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 10:06

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Брод плови ријеком Рајном у Келну, у Њемачкој, у недјељу, 19. јула 2026. године, током периода изузетно ниског водостаја.
Фото: Tanjug/Boris Roessler/dpa via AP

Румунска државна компанија за производњу нуклеарне енергије "Нуклеарелектрика" саопштила је да је почела процес искључивања свог јединог активног реактора са електроенергетске мреже због рекордно ниског водостаја Дунава.

Низак водостај ријеке усљед рекордних топлотних таласа већ је приморао компанију да крајем јула обустави рад једног реактора, преноси Срна.

Компанија има два реактора снаге по 706 мегавата у Чернаводи на Дунаву, који производе око петине електричне енергије у земљи.

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Тагови :

Румунија

низак ниво Дунава

Дунав

низак водостај

нуклеарна електрана

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