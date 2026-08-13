Румунија искључује једини активни реактор због ниског водостаја Дунава

Фото: Tanjug/Boris Roessler/dpa via AP

Румунска државна компанија за производњу нуклеарне енергије "Нуклеарелектрика" саопштила је да је почела процес искључивања свог јединог активног реактора са електроенергетске мреже због рекордно ниског водостаја Дунава.

Низак водостај ријеке усљед рекордних топлотних таласа већ је приморао компанију да крајем јула обустави рад једног реактора, преноси Срна. Компанија има два реактора снаге по 706 мегавата у Чернаводи на Дунаву, који производе око петине електричне енергије у земљи.

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