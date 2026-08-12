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Алармантно: Водостај Дунава наставља да опада широм Бугарске

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Аутор:

АТВ редакција
12.08.2026 12:43

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Теретни бродови плове поред пјешчаних спрудова при ниском водостају на ријеци Рајни поред луке Келн-Нил у Келну, Њемачка, понедјељак, 10. августа 2026.
Фото: Таnjug/AP Photo/Martin Meissner

Водостај ријеке Дунав у Бугарској наставио је да опада, а у посљедња 24 сата смањио се за један до пет сантиметар, показали су данас објављени најновији подаци Извршне агенције за проучавање и одржавање ријеке Дунав.

Највећи пад забиљежен је код Лома на сјеверозападу земље, гдје је ниво пао за пет сантиметара на -25, док је код Новог Села, ријека пала за 3 центиметра на -76 цм, док је Орјахово забиљежио пад од два сантиметра на -103, преноси портал Новините.

Надлежне службе саопштиле су да редовно прате ситуацију, као и да је пловни пут ограничен, а да су посебно критична мјеста за пловидбу подручја код острва Батин и острва Белене.

Нуклеарна електрана Козлодуј за сада ради несметано.

(телеграф)

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Тагови :

Дунав

низак ниво Дунава

низак водостај

Бугарска

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