Алармантно: Водостај Дунава наставља да опада широм Бугарске

Аутор:АТВ редакција
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Водостај ријеке Дунав у Бугарској наставио је да опада, а у посљедња 24 сата смањио се за један до пет сантиметар, показали су данас објављени најновији подаци Извршне агенције за проучавање и одржавање ријеке Дунав.
Највећи пад забиљежен је код Лома на сјеверозападу земље, гдје је ниво пао за пет сантиметара на -25, док је код Новог Села, ријека пала за 3 центиметра на -76 цм, док је Орјахово забиљежио пад од два сантиметра на -103, преноси портал Новините.
Надлежне службе саопштиле су да редовно прате ситуацију, као и да је пловни пут ограничен, а да су посебно критична мјеста за пловидбу подручја код острва Батин и острва Белене.
Нуклеарна електрана Козлодуј за сада ради несметано.
(телеграф)
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