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У Српској рођене 23 бебе

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 07:50

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беба
Фото: pexels/Danik Prihodko

У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, и то 14 дјевојчица и девет дјечака, речено је Срни у породилиштима.

У Бањалуци је рођено девет беба, у Бијељини и Добоју по пет, а у Невесињу, Фочи, Градишци и Приједору по једна.

Пет дјевојчица и четири дјечака рођени су у Бањалуци, у Бијељини и Добоју по три дјевојчице и два дјечака, у Приједору, Невесињу и Фочи по једна дјевојчица, а у Градишци један дјечак.

У породилиштима у Источном Сарајеву, Зворнику и Требињу у протекла 24 часа није било порођаја.

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Тагови :

Република Српска

рођене бебе

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