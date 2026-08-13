У Српској рођене 23 бебе

Аутор:АТВ редакција
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У Републици Српској у протекла 24 часа рођене су 23 бебе, и то 14 дјевојчица и девет дјечака, речено је Срни у породилиштима.
У Бањалуци је рођено девет беба, у Бијељини и Добоју по пет, а у Невесињу, Фочи, Градишци и Приједору по једна.
Пет дјевојчица и четири дјечака рођени су у Бањалуци, у Бијељини и Добоју по три дјевојчице и два дјечака, у Приједору, Невесињу и Фочи по једна дјевојчица, а у Градишци један дјечак.
У породилиштима у Источном Сарајеву, Зворнику и Требињу у протекла 24 часа није било порођаја.
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