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Данас се опраштају све увреде: Вјерници обиљежавају Госпојинске покладе

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Аутор:

АТВ редакција
13.08.2026 07:15

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Црква је сакрални архитектурни објекат намјењен одржавању хришћанских богослужења, молитви, литургија и других вјерских обреда.
Фото: pexels/Elina Volkova

Српска православна црква и њени вјерници данас обиљежавају празник Госпојинске покладе. Оне обиљежавају дан праштања и посљедњи дан када се мрси уочи Великог госпојинског поста који ће трајати наредне двије нед‌јеље.

Двонед‌ељни пост представља духовну и телесну припрему за празник Велика Госпојина или Успење Пресвете Богородице. Ово је један од највећих хришћанских празника и успомена је на смрт Богородице која се на овај дан вазнела на небо и предала свој дух Спаситељу.

Великогоспојински пост је на води, осим суботом и нед‌јељом, када се дозвољава уље и вино, и на Преображење, када се разрешава на рибу.

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Пост је увео Исус Христ, који је 40 дана и ноћи постио у пустињи, након чега је изашао као побједник над искушењима која му је поставио Сотона. У календару Српске православне цркве, осим једнодневних, постоје и вишедневни постови, а то су, уз Великогоспојински, још и Велики или Часни пост, Божићни и Петровски.

Покладе су добиле назив по обичају да се на овај дан све увреде опраштају, како би и нама дугови били опроштени, и тако растерећени дуговања, што чишћи ушли у период наступајућег поста.

Зато се у народу, уз чашу, здравица на овај дан каже: "Опрости, улазимо у пост као у море”" а присутни одговарају "Нека је од Бога опроштено, опрости и ти мени".

(телеграф)

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Тагови :

Госпојинске покладе

Црква

вјера

обичаји

Српска православна црква

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