Москва проширила списак званичника којима је забрањен улазак у Русију

Аутор:АТВ редакција
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Као одговор на 21. пакет санкција ЕУ, Москва је проширила списак представника европских институција и земаља којима је забрањен улазак у Русију, саопштено је из руског Министарства спољних послова.
"Као дио одговора на незаконите одлуке ЕУ, руска страна је знатно проширила списак представника европских институција, чланица Уније и низа европских држава којима је забрањен улазак на територију наше државе", наводи се у саопштењу Министарства.
Министарство истиче да се на црној листи, између осталих, налазе појединци укључени у доношење одлука о пружању војне помоћи режиму у Кијеву, они који спроводе активности усмјерене на подривање територијалног интегритета Русије, одговорни за увођење антируских санкција, као и они који наносе штету односима Руске Федерације са трећим земљама, преноси Срна.
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