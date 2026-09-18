Logo

Москва проширила списак званичника којима је забрањен улазак у Русију

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
18.09.2026 15:55

Коментари:

0
Москва Русија Кремљ престоница главни град руска федерација
Фото: Pexel/ Serg Alesenko

Као одговор на 21. пакет санкција ЕУ, Москва је проширила списак представника европских институција и земаља којима је забрањен улазак у Русију, саопштено је из руског Министарства спољних послова.

"Као дио одговора на незаконите одлуке ЕУ, руска страна је знатно проширила списак представника европских институција, чланица Уније и низа европских држава којима је забрањен улазак на територију наше државе", наводи се у саопштењу Министарства.

Министарство истиче да се на црној листи, између осталих, налазе појединци укључени у доношење одлука о пружању војне помоћи режиму у Кијеву, они који спроводе активности усмјерене на подривање територијалног интегритета Русије, одговорни за увођење антируских санкција, као и они који наносе штету односима Руске Федерације са трећим земљама, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Русија

Москва

Европска унија

санкције

забрана

Коментари (0)

Више из рубрике

Најновија, ударна вијест

Свијет

"Пао" Али Намдар: Ухапшен један од најтраженијих криминалаца у Европи

3 ч

0
Мигранти покушавају да пређу из Марока у шпанску енклаву Сеута, 30. јула 2026. године.

Свијет

Хаос у Сеути: Полиција употријебила силу против миграната

3 ч

0
Брод туниске Националне гарде прилази тијелу утопљене особе током акције потраге након што се чамац са мигрантима преврнуо код југоисточне обале земље, у близини Зарзиса у Тунису, у недјељу, 23. августа 2026. године.

Свијет

Тинејџер управљао чамцем са 165 миграната: Стигла затворска казна

3 ч

0
Млада медицинска сестра у плавој униформи се dржи стетоскоп у болничком ходнику.

Свијет

Тврдила да је тешко болесна: Медицинска сестра бријала главу и узела право богатство

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

45

Јамал о расизму: Црнац сам, не узнемирава ме кад ми неко то каже

18

45

Ајкула раскомадала пливача пред купачима у Аустралији

18

35

Масмедиологија на Балкану: Све је исто само њега нема

18

18

Будимир: Јемељанеко - велики пријатељ Српске, Србије и Срба

18

18

Нови Ајфон 18 модели распродани, остали они од 6.800 КМ

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима