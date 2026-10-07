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Зоран Марјановић претучен због 20 година млађе дјевојке?

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07.10.2026 08:41

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Зоран Марјановић претучен због 20 година млађе дјевојке?

Зоран Марјановић је током ноћи између петка и суботе брутално претучен у једном стану на Палилули. Зоран је услед ударца пиштољем у главу задобио контузију мозга, а остао је и без зуба.

Марјановић се тада огласио за Курир и дао кратку изјаву.

"Ја сам обиљежен, ја сам продао кућу због свега... Намјестили су ми у стану на Карабурми", било је све што је узнемирени Зоран рекао.

У међувремену је Зоран дошао себи, па се огласио на друштвеној мрежи Фејсбук, гдје је демантовао наслове у медијима, па чак и своје ријечи. Зоран је потом нагласио да особу која га је напала не познаје и да се с њом раније није сусретао.

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Сцена

Зоран Марјановић након пребијања: Намјестили су ме у стану

"Заиста не знам о ком лицу је ријеч, није ми ни познаник, а камоли пријатељ. Нећу дозволити да се од свега прави прича која нема везе са истином", поручио је.

Задржала се са другим мушкарцем

Није непознато да се јавне личности у оваквим ситуацијама оглашавају и говоре о теми чији су актери, а онда неким чудом ипак одлуче да повуку своју ријеч и преокрену причу. Но, како се незванично сазнаје, према досадашњој истрази, Зоран Марјановић је добио батине због двадесет година млађе дјевојке.

Он је у стан на Палилули дошао на журку која је ту била организована, а његова дјевојка је са особом која је била на забави отишла напоље да купе нешто на трафици. Како се дуго нису враћали, то је узнемирило Зорана и навело га да посумња у своју партнерку, али и у момка који је отишао с њом. Кад су се вратили, настао је хаос, о коме се четири дана након инцидента и даље пише и прича.

Одбија сарадњу с полицијом

Подсјетимо, како је Младен Мијатовић изјавио у јутарњем програму на телевизији Пинк, Зоран није хтио да комуницира с полицијом о овом случају.

"Они су највјероватније конзумирали алкохолна пића. Извјесно је да Марјановић не жели да сарађује с полицијом како не би открио идентитет особе која га је претукла, полиција својим методама и оперативним радом ради на идентификацији и лоцирању тог мушкарца", открио је тада Младен.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Зоран Марјановић

prebijanje

исповијест

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