Зоран Марјановић претучен због 20 година млађе дјевојке?

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Зоран Марјановић је током ноћи између петка и суботе брутално претучен у једном стану на Палилули. Зоран је услед ударца пиштољем у главу задобио контузију мозга, а остао је и без зуба.
Марјановић се тада огласио за Курир и дао кратку изјаву.
"Ја сам обиљежен, ја сам продао кућу због свега... Намјестили су ми у стану на Карабурми", било је све што је узнемирени Зоран рекао.
У међувремену је Зоран дошао себи, па се огласио на друштвеној мрежи Фејсбук, гдје је демантовао наслове у медијима, па чак и своје ријечи. Зоран је потом нагласио да особу која га је напала не познаје и да се с њом раније није сусретао.
Сцена
Зоран Марјановић након пребијања: Намјестили су ме у стану
"Заиста не знам о ком лицу је ријеч, није ми ни познаник, а камоли пријатељ. Нећу дозволити да се од свега прави прича која нема везе са истином", поручио је.
Није непознато да се јавне личности у оваквим ситуацијама оглашавају и говоре о теми чији су актери, а онда неким чудом ипак одлуче да повуку своју ријеч и преокрену причу. Но, како се незванично сазнаје, према досадашњој истрази, Зоран Марјановић је добио батине због двадесет година млађе дјевојке.
Он је у стан на Палилули дошао на журку која је ту била организована, а његова дјевојка је са особом која је била на забави отишла напоље да купе нешто на трафици. Како се дуго нису враћали, то је узнемирило Зорана и навело га да посумња у своју партнерку, али и у момка који је отишао с њом. Кад су се вратили, настао је хаос, о коме се четири дана након инцидента и даље пише и прича.
Подсјетимо, како је Младен Мијатовић изјавио у јутарњем програму на телевизији Пинк, Зоран није хтио да комуницира с полицијом о овом случају.
"Они су највјероватније конзумирали алкохолна пића. Извјесно је да Марјановић не жели да сарађује с полицијом како не би открио идентитет особе која га је претукла, полиција својим методама и оперативним радом ради на идентификацији и лоцирању тог мушкарца", открио је тада Младен.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Сцена
16 ч0
Сцена
20 ч0
Сцена
20 ч0
Сцена
21 ч0
Најновије
Најчитаније
11
01
10
49
10
47
10
37
10
32
Тренутно на програму