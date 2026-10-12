Туск: Масовно присуство полиције у школама смирило тензије

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Масовно распоређивање полиције у школама широм Пољске помогло је у смиривању тензија, изјавио је премијер Доналд Туск, након што су три напада ножем у четири дана изазвала страх од насиља.
"Наше акције и вјероватно проток времена довели су до знатног смањења тензија на интернету и ризичних ситуација", рекао је Туск на кризном састанку.
Он је додао да ће полицијска акција бити настављена и да ће власти пратити ситуацију.
Полиција је покренула масовну безбједносну операцију крајем прошле седмице након што су се на интернету прошириле гласине о планираном таласу напада ножевима под називом "Крвави петак", послије насиља у школама у сриједу и четвртак, преноси Срна.
Власти су одбациле гласине да су напади повезани са онлајн изазовом или организованом групом. Влада је, међутим, објавила да величање насиља на мрежи штети младима, те да убрзава усвајање закона који би олакшао уклањање штетног садржаја.
Министар унутрашњих послова Пољске Марћин Кјервински изјавио је раније да је око 20.000 полицајаца распоређено данас у школама, што значи да је ангажована отприлике петина националних снага.
Власти су саопштиле да је операција довела до 135 хапшења и да је полиција предузела мјере поводом пријетњи и објава на интернету повезаних са насиљем.
Командант полиције Марек Борон изјавио је да су починиоци углавном били млади инспирисани нападима од прошле седмице који су покушали да привуку пажњу на интернету, док су други били подстакнути рачунарским играма или нацистичким супкултурама.
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