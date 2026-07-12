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Белингем одвео Енглеску у полуфинале, Норвешка пружила одличан отпор

Аутор:

АТВ редакција
12.07.2026 07:59

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Енглеска Норвешка СП 2026. године
Фото: Tanjug/AP Photo/Chris Carlson

Фудбалери Енглеске побиједили су Норвешку након продужетака резултатом 2:1 и пласирали се у полуфинале Свјетског првенства.

Норвешка јесте повела, играла одлично и изборила продужетак, али је Енглеска успјела да преокрене и након 120 минута се по трећи пут у историји домогне полуфинала.

Играч утакмице био је Џуд Белингем, који је са два поготка био кључан за тријумф екипе Томаса Тухела.

Од самог почетка меча Енглеска је имала већи посјед лопте и покушавала да контролише игру, али је Норвешка била конкретнија у завршници. Прву озбиљну прилику имао је Ерлинг Холанд, чији је ударац главом у 35. минуту одбранио Џордан Пикфорд.

Само минут касније Норвежани су стигли до вођства. Послије одличне акције Мартина Едегора, Андреас Шјелдеруп је са ивице казненог простора прецизним ударцем погодио мрежу Енглеске. Гол је прво био предмет ВАР провјере, али је послије консултација са видео-асистентима признат, па су изабраници Столеа Солбакена повели са 1:0.

Енглеска је успјела да узврати у самој завршници првог полувремена. У другом минуту судијске надокнаде Џуд Белингем је искористио добру асистенцију и прецизним ударцем поред десне стативе савладао Орјана Ниланда за изједначење – 1:1. Неколико тренутака касније Хари Кејн је затресао мрежу, али је погодак оправдано поништен због офсајда.

Наставак сусрета донио је велики број прилика на обје стране. Норвешка је у 55. минуту поново стигла до поготка преко Торбјерна Хегема, али је након ВАР интервенције утврђено да је акцији претходио прекршај Холанда, па је гол поништен.

До краја регуларног дијела Норвежани су били опаснији. Холанд је пропустио велику прилику, Кристофер Ајер је погодио пречку, док је Антонио Нуса у више наврата тестирао Пикфорда, који је сачувао своју екипу од новог заостатка.

На другој страни Енглеска је покушавала преко Саке и Кејна, али без промјене резултата, па је послије седам минута надокнаде било јасно да ће побједника одлучити продужеци.

Већ у 93. минуту, односно на почетку првог продужетка, Енглеска је стигла до преокрета. Послије одбране Ниланда и одбијене лопте, Џуд Белингем се нашао на правом мјесту и послао лопту у мрежу за 2:1.

Неколико минута касније главни судија Клеман Тирпен досудио је пенал за Енглеску послије прекршаја Оскара Боба, али је послије прегледа снимка промијенио одлуку и поништио казнени ударац, што је изазвало негодовање енглеских фудбалера.

Други продужетак обиљежиле су прилике на обје стране. Букајо Сака и Џед Спенс нису успјели да савладају расположеног Ниланда, док је на другој страни Оскар Боб пропустио најбољу шансу Норвешке шутирајући високо преко гола. Енглеска је до краја сачувала минималну предност и изборила пласман у наредну фазу такмичења.

Енглеска ће у полуфиналу играти против бољег из дуела између Аргентине и Швајцарске.

(РТС)

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Тагови :

Енглеска

Норвешка

Мундијал 2026

Свјетско првенство 2026

Фудбал утакмица

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