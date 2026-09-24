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Да ли је ово ико очекивао у октобру: Враћа се топлотна купола?

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24.09.2026 19:54

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Да ли је ово ико очекивао у октобру: Враћа се топлотна купола?
Фото: Envato/goinyk, wirestock, Printscreen

Метеоролошки сајт "Severe Weather Еуропе" (SWE) објавио је детаљну анализу повратка временског феномена познатог као топлотна купола.

Према најновијим метеоролошким моделима, овај снажан талас топлоте прошириће се преко великог дјела Европе крајем септембра и задржати све до првих дана октобра. Због необичног атмосферског притиска, температуре у многим дијеловима континента биће знатно више од вишегодишњег просјека за ово доба године.

Како објашњавају стручњаци SWE, ријеч је о специфичном метеоролошком феномену који настаје када се на високим нивоима атмосфере формира пространо поље високог ваздушног притиска. Овај систем дјелује дословно као поклопац на лонцу, заробљавајући топли ваздух испод себе и потискујући га ка тлу. Под утицајем високог притиска долази до сабијања и додатног загријавања ваздушних маса, што спрјечава настанак облака и омогућава вишедневно неометано сунчево зрачење.

Главни покретач ове касне јесење врућине јесте атмосферски диполни образац: дубоки циклон над Сјеверним Атлантиком потискује снажну јужну млазну струју која директно са сјевера Африке и из Медитерана пумпа врео тропски ваздух дубоко на европски континент. Резултат су екстремна одступања температура, која ће на висини од 850 хПа износити од 8 до 12 степени изнад просјека, док ће при тлу у појединим регионима бити и до 14 степени топлије него што је уобичајено за крај септембра.

Какво време чека Балкан и Србију у наредним данима

За становнике Балкана и Србије најважнији је податак да ће се топли ваздушни талас са Медитерана поступно помјерати ка сјеверу и истоку, обухватајући цијели регион од предстојећег викенда. Како поручују стручњаци SWE, најизраженија топлотна аномалија у јужној Европи очекује се управо над сјеверно-централним Балканом, Грчком, као и над долином реке По и Тосканом у Италији.

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У овим регионима, укључујући и подручје Србије, дневне температуре достизаће између 28 и 30 степени, што представља изузетно високе вриједности за сам крај септембра. Очекује се стабилно, суво и претежно сунчано вријеме које подсјећа на наставак љета. Због дјеловања топлотне куполе, атлантски поремећаји и кишни системи биће потиснути далеко на запад и сјевер континента.

Врућине прже Европу: од 40 степени у Шпанији до љетњих дана у централној Европи

Објављено је на сајту SWE да ће се најјачи удар топлотног таласа у почетној фази осетити на југозападу и западу Европе. У Шпанији и Португалу дневни максимуми до викенда прелазиће 35 степени, док би у појединим дијеловима централне и јужне Шпаније жива могла да се попне и до екстремних 40 степени.

Талас врућине затим се шири ка Француској, где ће унутрашњост и југ земље мерити до 36 степени, док ће у централним дијеловима бити око 35 степени. Према подацима са сајта SWE, врео ваздух од викенда стиже и до Бенелукса и Њемачке, где се очекује да температуре у западним, централним и сјеверним дијеловима Њемачке достигну између 27 и 30 степени.

До када ће трајати необични јесењи топлотни талас

Прогнозе показују да се стабилан и неуобичајено топао ваздушни блок неће брзо нарушити. Према анализама, стабилна и сува ваздушна маса задржаће се над већим дјелом Европе и током првих дана октобра.

Висински гребен ће се почетком октобра померити даље ка сјеверу и истоку, доводећи до изузетних температурних одступања у Скандинавији, прије свега у Шведској и Финској. На Балкану и у Србији очекује се наставак стабилног и знатно топлијег времена од просјека, док метеоролошки модели наговјештавају динамичније временске прилике тек у каснијем току октобра.

Временска прогноза РХМЗ за Србију

На прогнозе европских метеоролога надовезује се и званична најава Републичког хидрометеоролошког завода (РХМЗ). Према подацима РХМЗ-а, од понедјељка нас очекује претежно сунчано и топло вријеме, са највишом дневном температуром од 22 до 26 степени.

Како најављују наши метеоролози, стабилно и за ово доба године надпросечно топло вријеме наставиће се све до краја септембра, уз свјежа јутра. Тек почетком октобра очекује се умјерено повећање облачности које понегдке може донијети краткотрајну кишу, уз јачање југоисточног вјетра у кошавском подручју, пише Блиц.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Топлотна купола

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Временска прогноза за октобар

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