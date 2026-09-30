Више од петине становништва старије од 65 година

Аутор:АТВ редакција
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У Србији нешто више од петине становништва има 65 и више година, међу њима има оних који у том добу уписују студије, а готово двије трећине користи интернет, објавио је Републички завод за статистику.
У Србији живи готово милион и по, односно 1.499.355 људи који имају 65 и више година, а њихов удио у укупном броју становника износи 22,9 одсто.
Међу старијима жене чине 852.081 лице, а мушкарци 647.274.
Када је ријеч о радном статусу, 90,4 одсто њих је ван радне снаге, а укупно је запослено 9,3 одсто старијих особа, од чега мушкараца 14 одсто, а жена готово три пута мање - 5,8 одсто, преноси Срна.
Њих 17,7 одсто су високообразовани, при чему мушкарци чине 21,8 одсто, а жене 14,5 одсто.
Занимљиво је да је међу уписаним студентима текуће школске године укупно 34 старијих људи, од чега 25 мушкараца и девет жена, од којих је докторске студије уписало 13 и то 11 мушкараца и двије жене, а остали основне и мастер студије.
Интернет користи 66,9 одсто људи који имају између 65 и 74 године, а рачунар 32,7 одсто.
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Очекивано трајање живота, према процјени становништва и анкети о приходима и условима живота из прошле године, за људе који имају 65 година износи још 16,6 година, од чега 11,8 година здравог живота.
Републички завод за статистику објавио је ове податке поводом Међународног дана старијих особа који се обиљежава сутра.
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