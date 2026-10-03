Почела изборна тишина у БиХ

Изборна тишина у БиХ почела је у седам часова и траје до затварања биралишта сутра у 19 часова.

Право гласа има три милиона 408 хиљада 517 бирача у БиХ и изван ње 48 хиљада 78 бирача. За безбједност изборног процеса у Републици Српској биће ангажовани заједнички тимови полиције и тужилаштва, саопштио је МУП.

За различите нивое власти надмеће се 75 политичких странака, 29 коалиција и четири независна кандидата.

Ови избори биће најскупљи у постдејтонској историји БиХ – коштаће више од 136 милиона марака, а први пут биће коришћени биометријска идентификација и скенери гласачких листића.