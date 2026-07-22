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Хегсет открио колико је до сада коштао рат са Ираном

Аутор:

АТВ редакција
22.07.2026 11:01

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Амерички министар одбране Пит Хегсет гледа у даљину.
Фото: Tanjug/AP/Alex Brandon

Рат са Ираном коштао је САД до сада око 37,5 милијарди долара, што је повећање од готово осам милијарди долара од посљедње процјене у мају, изјавио је министар одбране Пит Хегсет.

Хегсет је рекао Одбору за апропријације Сената да је законодавци требају хитно да одобре додатних 87 милијарди долара финансирања Пентагона, од чега је 67 милијарди долара намијењено операцијама на Блиском истоку, преноси Би-Би-Си.

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- Без тих средстава, суочавамо се са кључним недостацима који угрожавају нашу способност да једноставно платимо наше припаднике војске, брзо обновимо опрему и муницију и одржимо виталне операције без прекида - нагласио је Хегсет.

Он је истакао да ће сваки долар бити искориштен за јачање америчких војних снага и "јачање мира кроз снагу".

- Свијет у коме живимо је опасан и то је захтијевало смјелу и брзу акцију - додао је Хегсет.

Саслушање су неколико пута прекидали антиратни демонстранти и завршило се викањем између министра одбране и сенатора.

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То је било Хегсетово прво обраћање у Капитолу од поновног почетка непријатељстава између САД и Ирана прошле седмице, а долази након што је потврђено да су три америчка војника убијена у региону.

Бијела кућа је у априлу затражила од Конгреса 1,5 билиона долара за Пентагон током наредне фискалне године, што би подигло америчке војне издатке на рекордан ниво у модерној ери.

(Срна)

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Тагови :

Пит Хегсет

Америка

Иран

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