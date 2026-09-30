Делегација БиХ позвана на сједницу стручне комисије про форме

Аутор:Инес Ђанковић
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Хрватска покушава да глуми доброг комшију , па је про форме позвала делегацију БиХ , тачније два члана делегације, на сједницу Савјетодавне стручне комисије за процјену утицаја центра за збрињавање радиоактивног отпада на Трговској гори.
Како су навели, због ограничених просторних и организацијских услова за више чланова с друге стране ријеке Уне није било услова. У Двор су стигли,Љиљана Станишљевић и Борислав Бојић, а од позива до сједнице имали су читава три дана за припрему.
"Ми никакав материјал нисмо добили, иако смо то захтијевали. Значи тражили смо бар дневни ред, тражили смо ко су чланови повјеренства, како би могли да упоредимо то са нашим стручњацима који прате ток. На жалост ништа нисмо добили. И свој захтјев ћемо свакако формулисати у виду одређених примједби. Јер овдје није представљен никакав прекогранични утицај и овдје је речено је да су то занемариви утицаји, што свакако ње тачно", рекла је Љиљана Станишљевић, представник Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске.
На првој сједници 16 чланова комисије по први пут се сусрело са студијом утицаја на животну средину. Прикупљене су информације која ће бити достављене Експертском и правном тиму и међународној експертској кући која заступа интересе БиХ у случају Трговске Горе. Своје примједбе доставиће писмено и чланови наше делегације, иако им је данас додијељена улога посматрача.
"Ми смо им скренули пажњу да смо овдје директно заинтересовани, да смо директно погођена страна, јер се сам објекат налази више практично у РС и БиХ него у самој Хрватској. И број примједби који смо до сада чули је поприлично обиман, пошто је и sttudija обимна. Немамо тај документ. Овим се, желим да истакнем, не одричемо било којег права која произилази по међународним конвенцијама , а које припада нама у Републици Српској. ФБИХ и БиХ како би у даљим ставовима могли да бранимо свој став", рекао је Борислав Бојић, координатор Правног и експертског тима БиХ за Трговску Гору.
Начелник општине Двор, који је коначно добио Студију, не мијења свој став о изградњи Центра за одлагање радиоактивног отпада на подручју те општине. Каже да би био најсрећнији да се о тој теми никада није ни расправљало, али и да је сада кључни тренутак да се реагује.
"Општина Двор је већ ангажовала независног стручњака и ми ћемо изнијети писане примједбе. Али позивам колеге преко да укључе своје институције као што су данас послали и да нађу све примједбе и да кажу шта недостаје овој студији", рекао је Никола Арбутина, начелник општине Двор.
За представнике Фонда за финансирање разградње и збрињавања радиоактивног отпада и истрошеног нуклеарног горива Нуклеарне електране "Кршко" изнесене коментаре не виде као замјерке већ као прилику да са побољшају студију. Кажу да је она оцијењена као стручно утемељена. Када се комисија изјасни и када се у студију уграде коментари чланова комисије она би могла да буде представљена и јавности.
"Ја ево очекујем у 11 мјесецу, али ево ту Фонд сигурно нема утицаја на то. То овиси од чланова повјеренства када ће они рећи да је то то што они очекују од нас", рекао је Јосип Лебегнер, директор хрватског Фонда за финансирање разградње и збрињавања радиоактивног отпада Нуклеарне електране "Кршко".
Сједницу је организовало Министарство заштите животне средине и зелене транзиције Хрватске. Новинарима није дозвољено присуство сједници, али је одобрена посјета локацији Черкезовца.
Радови на Чрекезовцу за сада су стали. Чека се објављивање студије утицаја на животну средину. Тек када студија и ако добије зелено свјетло , Фонд може да уђе у процедуре за добијање грађевинске дозволе.
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