Цинкарио си: Мајка убила 11-мјесечног сина из болесног разлога

Аутор:АТВ редакција
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Жени из Новог Мексика пријети доживотна казна затвора након што је, према наводима власти, убила свог 11-мјесечног сина пошто га је отела како њен бивши партнер не би могао да буде с њим.
Медлин Дејли (36) изјаснила се кривом за убиство првог степена због смрти свог дјетета, Базила Стонера, саопштило је у сриједу Тужилаштво 6. судског округа Новог Мексика.
До осуде је дошло на основу споразума о признању кривице, додало је тужилаштво, док је судија који води случај рекао да ће посебно рочиште о изрицању казне бити одржано касније, јер жели додатно вријеме да проучи предмет, пише "Закон и Криминал".
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Дејли и Базилов отац били су у вези до јула 2024. године, када је жена "побјегла и покушала да у тајности задржи место на којем се налазила и место на којем ће беба бити рођена", наводи се у ГоФандМи кампањи која је, како се чини, објављена у име мушкарца.
У мјесецима прије него што је Базил рођен, 8. јануара 2025. године, оптужена је наводно "насумично слала поруке (оцу), говорећи му како никада неће бити дио живота свог детета". Смјестила се са сином у "мали град Тен Слип у Вајомингу како би завршила трудноћу", а мушкарац је успио да се помири с њом и "присуствује рођењу свог сина".
Међутим, односи између родитеља поново су се погоршали. Дејли је наводно "одбијала да разговара о имену дјетета, па чак и да дозволи да презиме Стонер буде уписано у извод из матичне књиге рођених". Она је одбијала да му дозволи да буде дио живота свог сина, па се отац обратио суду, објавио је "Каубој Стејт Дејли".
Након суђења у округу Вашаки у Вајомингу, у јесен 2025. године, отац је добио заједничко старатељство над Базилом.
"Планирао је да брзо пређе на распоред по којем би сина имао код себе отприлике половину времена", а његове прве посјете "прошле су сјајно", наводи се у хуманитарној кампањи.
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Али Дејли је поново оптужена да је скривала Базила од његовог оца. Мушкарац се обратио суду, а она му је наводно послала поруку у којој га је "назвала мртвим оцем, рекла му да је већ почела да учи сина да неког другог зове тата, и поручила му: 'Аууу, цинкарио си.'"
Када се Дејли није појавила на заказаном судском рочишту у вези са виђањем дјетета у октобру, отац је добио привремено хитно старатељство, објавио је лист.
Сина више никада није видио.
Дејли је наводно побегла и завршила у Новом Мексику. Тужилаштво је саопштило да је због отмице издат налог за њено хапшење, али, према наводима хуманитарне кампање, Амбер Алерт није издат јер су власти навеле да нема доказа о "непосредној, тренутној опасности по дијете".
Потом је стигла дојава једног свједока. Неко је наводно рекао да Дејли борави у кампу за кампере у близини Силвер Ситија у Новом Мексику.
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Дана 23. децембра 2025. године, заменици шерифа округа Грант изашли су на терен, а осумњичена се наводно сакрила са сином у камп-приколици у близини бараке у којој је живјела.
Док су замјеници шерифа покушавали да преговарају са мајком, она је наводно узела пиштољ калибра 9 милиметара, уперила га у лице свог сина и пуцала. Полиција ју је потом привела.
Замјеници шерифа су покушали да спасу Базила, али је он проглашен мртвим.
У његовој читуљи наводи се да је био "срећно и бистро дијете" које је "највише вољело да буде напољу и да посматра животиње" и да је "посебно вољело боровнице".
Према судским документима до којих је дошао лист са сједиштем у Вајомингу, Дејли је била одлучна да свог сина држи подаље од његовог оца и његове породице. Тврдила је да би Базил био у опасности "да је изашла из те приколице", као и да отац "никада није желио ништа да има са Базилом, ни финансијски, ни физички, ни емотивно".
Тужилаштво није саопштило датум заказаног изрицања казне оптуженој.
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