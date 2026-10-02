Енерго клуб: Спорни пројекти, велика модернизација и припреме за зиму у енергетском сектору

Извор:
АТВ
„Енерго клуб“ и ове недјеље одговара на најважнија енерго питања.
Откривамо зашто се грађани Билеће противе изградњи соларне електарне?
Истражујемо шта значи највећи пројекат модернизације на подручју 'Електрокрајине'?
Сазнајемо да ли су у 'Електро-Бијељини' спремни за предстојећу зиму?
„Енерго клуб ” пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
„Енерго клуб” субота у 18 часова и 20 минута.
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