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Енерго клуб: Спорни пројекти, велика модернизација и припреме за зиму у енергетском сектору

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Извор:

АТВ

02.10.2026 14:43
енерго ново
Фото: атв

„Енерго клуб“ и ове недјеље одговара на најважнија енерго питања.

Откривамо зашто се грађани Билеће противе изградњи соларне електарне?

Истражујемо шта значи највећи пројекат модернизације на подручју 'Електрокрајине'?

Сазнајемо да ли су у 'Електро-Бијељини' спремни за предстојећу зиму?

„Енерго клуб ” пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.

Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

„Енерго клуб” субота у 18 часова и 20 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Енерго клуб

Теодора Бјелогрлић

Бојан Носовић

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