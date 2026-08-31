Скоро 300 личних предмета Брижит Бардо на аукцији у Паризу

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Скоро 300 личних предмета француске глумице Брижит Бардо наћи ће се на аукцији у Паризу, а међу њима су златна наруквица са иницијалима ''ББ'', писаћа машина, бицикл, плетене корпе, преноси данас Фигаро.
Сви предмети биће изложени у париској аукцијској кући "Отел Друо" од 15. до 20. септембра, прије него што се 21. септембра нађу на аукцији.
Приход од продаје ових предмета биће дониран Фондацији "Брижит Бардо" и Никола-Жаку Шарјеу, једином сину глумице.
"Изложени предмети су они које је она посебно цијенила јер представљају њен други живот", истиче у каталогу директорка Фондације "Бардо" Гизлен Калмелс.
Постер филма "И Бог створи жену" процијењен је на износ између 100 и 200 евра.
Аутопортрет урађен оловком и угљеном, за који се до сада није знало, процијењен је на 300 евра.
Брижит Бардо је такође потписала цртеж Рожеа Вадима, чија ће почетна цијена бити 80 евра.
Очекује се да ће златна наруквица са привјесцима, коју је "ББ" носила на свом вјенчању са Жаком Шарјеом, достићи цијену од 1.200 евра, наводи париски лист.
Сцена
Брижит Бардо сахрањена у строгој приватности
У каталогу се налазе и њена лична писаћа машина, механички "Оливети", на којој је написала своју аутобиографију, а ту је и пар њених омиљених црвених чизама, као и писаћи сто за којим је одговарала на писма.
Међу предметима са највишом процијењеном вредношћу налазе се цртеж кинеским мастилом карикатуристе Семпеа, платинасти прстен са дијамантом од 3,67 карата и комплет од четири златна новчића од по 20 америчких долара.
Поред намјештаја и умјетничких дјела, ту су и скромни предмети које је Брижит Бардо је називала својим ''ситницама''.
То су кутије, коферчићи, тацне за ситне предмете, будилници, мали сатови, упаљачи, пепељаре и разни поклони, објаснили су из аукцијске куће.
На аукцији ће се наћи и две огрлице за псе које је глумица наручила у истом стилу за сваког од својих љубимаца, а свака садржи привезак са угравираним подацима за контакт.
Бардо, рођена Парижанка, преминула је 28. септембра 2025. у Сен Тропеу, у 91. години, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Занимљивости
8 мј0
Сцена
8 мј0
Свијет
8 мј0
Сцена
8 мј0
Сцена
3 ч0
Сцена
10 ч1
Сцена
10 ч0
Сцена
12 ч0
Најновије
Најчитаније
23
00
22
57
22
44
22
37
22
31
Тренутно на програму