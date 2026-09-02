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Три знака којима септембар мијења живот: Стижу новац, прилике и велики успјех

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02.09.2026 15:41

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Новац
Фото: pexels/Willfried Wende

Септембар 2026. године, према кинеској астрологији, почиње нешто захтјевније, али већ током мјесеца доноси чак 14 повољних дана за напредак, нове прилике и финансијски бољитак.

Посебно срећан могао би да буде за Пијетла, Змију и Коња, којима просперитет долази као резултат ранијих одлука и конкретних потеза.

Пијетлу ће највише користити упорност и дисциплина, а посебно повољни дани биће 8. и 20. септембар, док 4, 16. и 28. могу донијети корисне информације, контакте или новац.

Змију почетак мјесеца може суочити са спознајом да нешто није онако како је очекивала, али управо та промјена може отворити пут ка бољем, уз посебно повољне датуме 4, 8, 16, 20. и 28. септембар.

За Коња септембар доноси могућност финансијског напретка, али ће кључ бити у томе да умјесто импулсивних потеза буде стратешки и добро испланиран.

Прва седмица за њега је резервисана за прикупљање информација, док 13. септембар може донијети важан потез, а око 25. потврду да се труд исплати.

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Завршница мјесеца могла би бити посебно значајна, јер 28. септембра Змија може видјети резултате својих промјена, док 29. Коњ може дочекати конкретан успјех.

За ова три знака заједничка порука септембра је да срећа може бити на њиховој страни, али ће најбоље проћи они који препознају прилику и спремно је искористе.

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Хороскоп

новац

Кинески хороскоп

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