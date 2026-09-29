Чаролија херцеговачких вина: Ово је тајна коју су чували и на двору

Аутор:АТВ редакција
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Херцеговина вијековима чува традицију прављења врхунских вина која су освајала највеће европске метрополе и Краљевске дворе.
Богата историја виноградарства на овим просторима сеже дубоко у прошлост, а свака кап носи причу о сунцу, камену и страсти домаћих виноградара.
"Прве записе о херцеговачким винима налазимо у средњем вијеку, а први контигент извезен је преко Трста у Европу 1883. године. О квалитету херцеговачких вина свједоче многе медаље, које су им додјељиване на међународним изложбама вина. Прве златне медаље додијељене су 1898. и 1900. у Бечу; 1901. у Паризу и 1903. године у Лондону. Карактеристично за овај локалитет је, да су Мађари као искусни виноградари 1892. подигли виноградарске плантаже и нешто касније подрум вина. Ластванским вином Жилавка, изузетног квалитета, снабдијевао се Хабсбуршки двор у Бечу. Пред почетак I свјетског рата Мађари су своје винограде и подрум вина продали Шћепу Вујичићу, који наставља традицију производње квалитетних вина", навели су из ТОРС-а.
Ова богата традиција и данас живи кроз херцеговачке винске путеве, који привлаче љубитеље капљице из цијелог свијета жељне аутентичних укуса и историјских амбијената.
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