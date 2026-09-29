Logo

Чаролија херцеговачких вина: Ово је тајна коју су чували и на двору

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
29.09.2026 12:02

Коментари:

0
Разнолика група људи учествује у дегустацији вина, уживајући у црвеном вину за заједничким столом у затвореном простору.
Фото: Blanca Isela/Pexels

Херцеговина вијековима чува традицију прављења врхунских вина која су освајала највеће европске метрополе и Краљевске дворе.

Богата историја виноградарства на овим просторима сеже дубоко у прошлост, а свака кап носи причу о сунцу, камену и страсти домаћих виноградара.

"Прве записе о херцеговачким винима налазимо у средњем вијеку, а први контигент извезен је преко Трста у Европу 1883. године. О квалитету херцеговачких вина свједоче многе медаље, које су им додјељиване на међународним изложбама вина. Прве златне медаље додијељене су 1898. и 1900. у Бечу; 1901. у Паризу и 1903. године у Лондону. Карактеристично за овај локалитет је, да су Мађари као искусни виноградари 1892. подигли виноградарске плантаже и нешто касније подрум вина. Ластванским вином Жилавка, изузетног квалитета, снабдијевао се Хабсбуршки двор у Бечу. Пред почетак I свјетског рата Мађари су своје винограде и подрум вина продали Шћепу Вујичићу, који наставља традицију производње квалитетних вина", навели су из ТОРС-а.

Ова богата традиција и данас живи кроз херцеговачке винске путеве, који привлаче љубитеље капљице из цијелог свијета жељне аутентичних укуса и историјских амбијената.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

ТОРС

Туристичка организација Републике Српске

Туризам

Виноград

Коментари (0)

Више из рубрике

Колико ће трајати Михољско љето? Ово су прогнозе метеоролога

Друштво

Колико ће трајати Михољско љето? Ово су прогнозе метеоролога

1 д

0
Црква

Друштво

Игуманија открила зашто се клетва враћа ономе ко је изговара

1 д

0
Михољско љето у пуном сјају: Ево какве нас температуре очекују

Друштво

Михољско љето у пуном сјају: Ево какве нас температуре очекују

1 д

0
Новац еври

Друштво

Држављанин БиХ папрено кажњен при уласку у Хрватску

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

23

01

Цвијановић: Конаковић је невјероватно бесмислен и промашен тип

23

00

Додик: Минић и Цвијановићева знају како да се боре за интересе Српске

22

32

Мирхад Чехић из БиХ убијен на бувљаку у Америци

22

31

Финале Свесрпског купа: Партизан одбранио пехар

22

21

Додик: До 2030. године биће осам милијарди инвестиција у Републици Српској

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима