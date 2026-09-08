Нови скандал потреса Украјину: Главни државни тужилац дао оставку

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Украјински главни државни тужилац Руслан Кравченко поднио је оставку због оптужби за корупцију повезаних са илегалним позивним центрима у земљи.
Оставка је услиједила након што су украјински истражитељи за борбу против корупције током викенда претражили његове канцеларије. Навели су да су открили шему прања новца којом је управљао званичник из Кравченкове канцеларије.
Кравченко је у оставци навео да не жели да се његова функција користи као „алат за политички обрачун“ те је поново одбацио оптужбе као „неосноване“. Корупцијски скандали годинама потресају Кијев током рата с Русијом, а оптужбе су биле усмјерене и против неколико чланова ужег круга предсједника Володимира Зеленског.
Према украјинском Националном бироу за борбу против корупције (НАБУ) и Специјализованом тужилаштву за борбу против корупције (САПО), мрежа у Кравченковој канцеларији примала је новац како би штитила позивне центре који су спроводили телефонске преваре и „опрали милионе“.
Новац је потом кориштен за куповину некретнина, накита и других вриједних предмета, објавио је НАБУ. Кравченко је у недјељу увече објавио саопштење у којем је оптужбе одбацио као „потпуно неосноване“ и негирао било какву незаконитост.
Дан касније поднио је оставку те захвалио Зеленском и украјинском парламенту на „повјерењу“. Украјински предсједник још се није јавно огласио о његовој оставци. Иако су НАБУ и САПО, два украјинска антикорупцијска тијела, основана прије више од десет година, корупција у земљи и даље представља велики проблем.
Лани су широм Украјине избили протести након што је Зеленски покушао спровести реформе којима би се ограничила независност НАБУ-а и САПО-а. Европски партнери Кијева изразили су забринутост због те одлуке, а амбасадори земаља групе Г7 упозорили су да би она могла угрозити интеграцију Украјине у Европску унију.
Украјина је кандидат за чланство у ЕУ, а тај јој је статус додијељен уз услов да покаже вјеродостојну борбу против корупције. Зеленски је након притиска јавности и међународних партнера поново гарантовао независност два антикорупцијска тијела, но и даље постоје питања о његовој посвећености реформама у борби против корупције, пише Би-Би-Си.
Прошлог мјесеца НАБУ је објавио да је открио шему у којој је незаконито присвојено више од три милиона долара како би се платила кауција за бившег министра енергетике оптуженог за прање новца. Због тога је смијењена висока званичница из Зеленскове канцеларије.
У интервјуу за Би-Би-Си прошлог мјесеца бивши украјински министар одбране Михајло Федоров изјавио је да би предсједника требало питати да ли је знао за могућу корупцију међу члановима његовог најближег круга.
„Нека одговори на то питање. Вјерујем да је спреман на таква питања. Његова је одговорност рећи нам свима да ли је био свјестан свега тога или није. Не желим ништа претпостављати“, истакао је Федоров.
Током свог мандата, 35-годишњи Федоров био је хваљен због предвођења борбе против корупције. Од његове смјене средином јула, након што је наводно дошло до сукоба са челником украјинских оружаних снага, Федоров је отворено говорио о ономе што је назвао „системском кризом управљања“ у Украјини.
Ипак, нагласио је да нема доказа да је Зеленски лично умијешан у корупцију.
„За све вријеме које сам радио с њим, ниједном од њега нисам добио задатак или налог који би био противан закону или мом осјећају интегритета“, потврдио је Федоров, а преноси Индекс.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
2 д0
Свијет
2 д0
Свијет
2 д0
Свијет
3 д0
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
5 ч0
Најновије
Најчитаније
13
00
12
57
12
56
12
54
12
52
Тренутно на програму