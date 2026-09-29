Бојић: Грађани дају велику подршку кандидатима СНСД-а

Аутор:АТВ редакција
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Грађани дају велику подршку кандидатима СНСД-а на предстојећим изборима, рекао је носилац листе СНСД-а за Народну скуштину Републике Српске Мирослав Бојић у Лакташима.
"Оно што ми радимо јесте да окупимо што више људи, да кажемо у којем правцу се крећемо и наша локална заједница уз подршку Владе, до сада, какви су планови за убудуће а онда наравно и подршка за цијелу Републику Српску", рекао је Бојић.
Лакташи су бастион СНСД-а, град који нам је увијек указивао повјерење и које никада нисмо изневјерили, рекла је кандидат СНСД-а за српског члана Предсједништва Жељка Цвијановић.
"И овога пута смо заједно, са јасном визијом и чврстом одлучношћу да наставимо путем стабилности, развоја и просперитета. За сигурну и снажну Републику Српску! За успјешне Лакташе и за све наше општине и градове", написала је Цвијановићева на Инстаграму.
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