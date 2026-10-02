"Да побједе политике које ће Српску учинити политички и економски самоодрживом"

Аутор:АТВ редакција
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Асоцијација Ствараоци Републике Српске очекује да ће побједу на општим изборима однијети оне политике и кандидати који су у стању да на одговоран, политички зрео и на одредбама изворног Дејтонског споразума заснован начин сачувају Републику Српску и учине је политички и економски самоодрживом, без обзира на садашње и будуће политичке околности у БиХ и региону.
Они се надају да ће избори 4. октобра протећи у фер и демократској атмосфери и омогућити да сваки грађанин Републике Српске слободно без ометања обави своју грађанску дужност.
Чланови Асоцијације оцијенили су да су ови избори по много чему битни за будућност Републике Српске.
Након избора наставља се и на унутрашњем и на међународном плану борба за очување и даљу афирмацију Републике Српске, истиче се у саопштењу.
Они су указали да већински народ очекује да се у одбрани виталних националних интереса покаже минимум заједништва.
Сигурни су, кажу, да то не одговара ни неким западним странцима, нити неким политичким елитама, а поготово босанским унитаристима.
- Али, нама који смо заједно са нашим народом, са војском и полицијом стварали и уз огромне жртве одбранили Републику Српску ово је и те како важно. Имамо и снаге и воље да томе активно допринесемо, јер Република Српска је изнад свега. Тако је било 1992. године, тако би требало да буде и данас - поручили су Ствараоци Републике Српске.
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