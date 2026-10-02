Цвијановић: Америка препознала да Српска жели да води суверенистичку политику

Аутор:АТВ редакција
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Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је да је админстрација америчког предсједника Доналда Трампа препознала да Република Српска са милион становника није никаква пријетња великој Америци, као и да Српска жели да спроводи своју суверенистичку политику и да има јаке институције.
"Коначно, и да има оно што јој је и Америка дала кроз Дејтонски споразум, а то је висока аутономија и право да ради и развија институције", рекла је Цвијановићева.
Говорећи о великом преокрету у односима са САД након доласка Трампове админситрације, Цвијановићева је навела да су и људи који су дочекали пензију у Стејт департменту рекли да никада нису видјели да се тако нешто десило.
Цвијановићева је у интервјуу за "РТ Балкан" истакла да је захвална САД на њиховом осјећају за политичку и уставну реалност, као и за будућност БиХ.
Говорећи о недавном сусрету са Сузан Вајлс, шефом кабинета и савјетником америчког предсједника Доналда Трампа, Цвијановићева је навела да су причале о реалним проблемима БиХ, о томе како изгледа регион, о циљевима Трампове администрације и о начину на који може да се успостави снажнија економска димензија сарадње.
"Била је то прилика да се захвалим за реалан приступу ове америчке администрације, која уважава потребе сва три народа у БиХ. Мислим да они разумију да у вишенационалним заједницама каква је ова овдје не може да се задржи нека улога кредибилног саговорника ако вам је фаворит само један и радите упорно на штету других", оцијенила је Цвијановићева.
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Она је напоменула да су званичници Републике Српске подигли глас против ујдурме и покушаја да се сва крв из Републике Српске исциједи и да се уништи њен институционални капацитет, да се склоне сви људи који су се говорили о девијацијама у спровођењу Дејтонског споразума и сви људи који су дигли глас против рјешења која су неуставна.
"Ми смо све вријеме живот проводили у амбијенту гдје један странац мисли да има право да намеће законе, на шта по Дејтонском споразуму нема право. Хвала Богу да је неко избацио тога који је претјерао и убацио Додика у судски поступак", нагласила је Цвијановићева.
Коментаришући тврдње политичког Сарајева да је Република Српска платила Америци да промијени приступ према Бих и Републици Српској, Цвијановићева је такве теорије категорично одбацила, нагласивши да је нефер према америчкој администрацији мишљење да може да се плати за промјену америчке политике, те да је у питању политички приступ који је заузет према БиХ и Републици Српској.
"Ми смо велики тим и на челу имамо предсједника партије Милорад Додика. Зависно од позиције коју обављамо, ми смо ти који су више или мање експонирани на унутрашњим или спољним питањима. Лобисти нису били кључни за ово разумијевање са САД, које смо успоставили и за скидање санкција за све друго", рекла је Цвијановићева која је и потпредсједник СНСД-а.
Напротив, указала је она, ријеч је о трасирању пута које се унапријед дешавало када су у питању потенцијални саговорници, који ће, гледано из перспективе када је Република Српска трпила санкције и притиске, бити потенцијалне тачке контакта или саговорници.
"Ту смо скоро све погодили и показали нашу силну жељу да се нешто промијени у односу према свима нама овдје у времену када смо били кажњавани, а када су људи који су сада одлучивали о нама у Америци били опозиција", навела је Цвијановићева.
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Она је истакла да је у администрацији САД било доста људи који су разумјели шта се дешава у БиХ и да је била изненађена свијешћу о нивоу девијација, што јој је саопштено од врло битних људи у Трампоцвој администрацији.
"За разлику од чиновничког нивоа који се углавном држи стереотипа и направљене матрице, која је била лоша по Србе, ту су биле политичке фигуре које су имале свијест о нивоу манипулација у вези са Дејтонским споразумом", навела је Цвијановићева.
Она је изразила захвалност и људима који су били високо позиционирани у име својих земаља, а могли су да приступе тамо гдје званичници и представници Српске нису могли, а то су највиши званичници Трампове америчке администрације.
"Десило се много добрих ствари. Били смо у великој дипломатској офанзиви. Ми нисмо губили вјеру да ће се десити добре ствари и радили смо са много енергије. Писали смо писма, разговарали са многима и жељели смо да се и они Американци врате на нешто што је праведан приступ према Републици Српској - рекла је Цвијановићева.
Говорећи о односима Републике Српке и Израела, она је подсјетила да они практично датирају од постанка Српске, истичући да је захвална Израелу на разумијевању у прошлости и на подршци коју пружа Републици Српској.
"Ми те односе градимо деценијама. Они нису били кључни за то што се дешавало у Америци, али сам им захвална за то што су били неко ко је могао да кАже неку лијепу ријеч о Републици Српској и неко ко је рекао ту лијепу ријеч", навела је Цвијановићева.
Српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић истакла је да је Република Српска, упркос свим опструкцијама, притисцима и прогонима које је трпјела деценијама, одржала супстанцу свог националног бића и институционалну снагу, те је способна да се одупре и бори за своју позицију.
"Сада нам је лакше, немамо те притиске, ни политичке ни финансијске, отворени смо, сарађујемо. Ово је неко сасвим друго вријеме и не смијемо га пропустити, прокоцкати и изневјерити", рекла је Цвијановићева и нагласила да јој је стало да, уколико Република Српска има саговорника - и сама покаже кредибилитет.
Цвијановићева је нагласила да неће дати обећање које не може извршити, напомињући да никада није тражено ништа нечасно ни од садашње америчке администрације, нити од неког из Русије или Израела.
"Никада није тражено нешто што бисмо могли да ставимо у сферу неморалног или политички неприхватљивог. Они разумију нашу позицију - да желимо да имамо добре односе и да никоме не желимо несрећу, зло или нешто лоше у БиХ", рекла је Цвијановићева.
Она је истакла да је Република Српска некада вукла ризичне потезе и ишла главом кроз зид, али да су се сада неке ствари сложиле, што је искориштено за прављење добрих мостова сарадње.
Цвијановићева је рекла да је некада прича о наводној угрожености Бошњака у БиХ пласирана у америчком сенату и Конгресу одјекивала на сва звона, а да сада то не звони нигдје, те нагласила да јој је драго да сада постоји свијест да Срби нису никакви непријатељи или сметња било коме ни у развоју идентитета ни економије.
"Та свијест је вјероватно проистекла из тог што је тај нови концепт размишљања у свијету могао да идентификује ову тачку гдје већински живе Срби, Републику Српску. Примијетим ту промјену односа, али и оне који су заробљени у прошлости", рекла је Цвијановићева у интервјуу за "РТ Балкан".
Она је навела да Република Српска не крије жељу да нови приступ и политика буду задржани, будући да сада српски народ ужива удобнију позицију, али да не жели другима ништа лоше.
"Ми желимо праведност према Србима", нагласила је Цвијановићева и указала да су Срби деценијама живјели у неправди, да су оптуживани за све што је неком пало на памет, те да се за њих чак примјењивао и неповољнији кривични закон који неповољније третира ратне злочине.
Цвијановићева је навела да је српски народ преживи и, ту неправду.
"Преживјели смо неправду да је два одсто донација долазило у Републику Српску, а 98 у Федерацију БиХ. Да су нама дали те донације Република Српска би изгледала као васионски брод. А, ми смо и сада развијенији и усмјерени на себе, на свој развој, на своје општине", рекла је Цвијановићева.
Она је напоменула да се Република Српска борила за себе.
"Наша крвна слика је овдје најздравија. Мислим да многи препознају ту крвну слику - да хоћемо развој, заједништво, да радимо добре ствари и да бринемо о будућности, а хоћемо да поштујемо своју прошлост и свој идентитет. То раде и велике земаља које сада управљају свијетом, па зашто ми не бисмо поштовали себе и били задовољни што нас је неко препознао", упитала је Цвијановићева.
Цвијановићева је истакла да јој је пуно срце када чује људе који су високо позиционирани, а причају најљепше о Србији, о Српској о Србима - народу који је издржао таква искушења кроз два свјетска рата и народу који је неправедно оптужен у Одбрамбено-отаџбинском рату да је крив за све и свашта.
Она је изразила задовољство што се та слика мијења и жели да генерације које долазе имају пуно боље полазне основе.
"Нећемо се уморити од тога да дође неки праведнији приступ према свима нама, а да ли има посла у Европи? Итекако тамо има посла", рекла је Цвијановићева.
Цвијановићева је напоменула да Република Српска гради нова пријатељства, али се чврсто држи својих старих пријатеља, који је, као Русија, ни у чему не условљавају, а чију улогу Српска цијени.
"Нема никаквог условљавања. Ми поштујемо Русију, Русија поштује Дејтонски споразум онако како је написан – досљедно разумијевајући уставну позицију Републике Српске. Она се супростављала мешетарењима и наметањима, измишљеним бонским овлаштењима који су нама скидали главе, наметали законе, чуда радили, експериментисали са свима нама и довели нас на ивицу, не само очаја, него тоталног колапса", рекла је Цвијановићева.
Она је навела да Република Српска, када је о Русији ријеч, види шансу за унапређење економских односа, посебно након окончања рата.
"Искорак према Америци је био нужан да бисмо могли да заокружимо слику и неке тачке послажемо онако како треба, како би биле од користи свима нама. Успјели смо и задовољни смо због тога", рекла је Цвијановићева.
На подсјећање новинара да су приликом овогодишњег обиљежавања напада на куле бизнакиње у Њујорку важни људи у Америци указали на везе терориста са БиХ, Цвијановићева је рекла да је креатор цијелог тог подухвата неко ко је имао пасош БиХ, а да Српској раније није било дозвољено да укаже на неке ствари које је препознала као безбједносну пријетњу.
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"Говорено нам је раније да воде рачуна о томе, прате, да се то не ставља у јавни дискурс зато што би се неко наљутио. А, нема шта да се наљути - ако је нешто безбједносна пријетња или ако неко има везе са нечим што су били безбједносни ризици који су материјализовани или били пријетња, зашто се о томе не може писати јавно", упитала је Цвијановићева.
Цвијановићева је нагласила да сада у америчкој администрацији или оним који су јој блиски има оних који су се вратили уназад и препознали велику неправду и према Југославији у цјелини у том периоду и причају шта се дешавало тада, како је почео рат, ко је коме помагао, да су затварали очи на муџахедине, џихадисте који су долазили у БиХ, на многобројне пошиљке наоружања...
"Ми нисмо то делегирали као тему, људи су се сами присјетили. Свијест о томе је порасла", рекла је Цвијановићева и навела да је секретар за трговину САД Хауард Латник имао велике личне губитке у том нападу.
Она је рекла да је прије неки дан била испровоцирана изјавом министра одбране у Савјету министара Зукана Хелеза, који је рекао - "само ви склоните потпис са Републике Српске, а ми онда знамо шта ћемо".
"Мене је то испровоцирало. Ја кажем - шта ћеш, да дођу муџахедини? Нама су одсјецали главе, је ли тако? Свашта је било много прије него што се то дешавало неким другим Американцима и на неким другим дестинацијама. Ми смо живјели код својих кућа, нигдје нисмо отишли", навела је Цвијановићева.
Цвијановићева је указала на стравичан апсурд да Србију данас неко назива агресором, а да агресор није онај ко је направио неки одред страних ратника и џихадиста у БиХ.
"То је све шизофрено и апсурдно и мислим да излазимо из те шизофрене фазе јер људи вани почињу да разумијевају одређене ствари", рекла је Цвијановићева.
Она је подсјетила да постоје многи који су били у БиХ у камповима и држали обуку другима, те да се о томе не смије ћутати.
"Морамо идентификовати пријетњу да бисмо се могли ухватити у коштац са њом. Не можемо само ћутати, од нас се тражило да ћутимо да нису радили – радили су и треба да одговарају у интересу наше дјеце - и Срба и Бошњака и Хрвата и свих других људи који овдје живе", рекла је Цвијановићева и нагласила да се зна шта је безбједносна пријетња и да она буде елиминисана на вријеме, да не представља проблем.
Цвијановићева је нагласила да није довољно да Американац, Шпанац, Нијемац кажу сада да постоје безбједносне пријетње, него се и на локалу мора водити рачуна о томе.
"Прављена је искривљена слика. О томе не смијете да причате, али како су неки Срби крвници, зликовци, агресори о томе се великодушно причало. Не можете имати стабилност, мир и повјерење ако не постоји она базична, суштинска истина, неискривљена, ненафризирана, ненашминкана, него истина која је истина. Зато ми немамо мир и стабилност. Неће нико да дође до те истине", рекла је Цвијановићева.
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