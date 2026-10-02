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Додик: Хвала на подршци, предсједниче Путин

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02.10.2026 15:05

Коментари:

2
Додик: Хвала на подршци, предсједниче Путин

У Москви смо разговарали о конкретним пројектима, о енергетици, о инвестицијама и о наставку сарадње. А посебан тренутак био је на МГИМО-у - када будуће руске дипломате поздраве Републику Српску, онда знате да српско-руско братство није фраза. Оно живи. И преноси се на нове генерације, поручује лидер СНСД-а, Милорад Додик.

"Саво Минић је био ту, раме уз раме. Јер континуитет је јасан: глас за Саву Минића је глас за наставак политике коју смо деценијама градили са Владимиром Путином и Руском Федерацијом", наводи Додик на Иксу те додаје:

"Живјело српско-руско пријатељство. Живјела Република Српска".

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Тагови :

Милорад Додик

Владимир Путин

Република Српска

Русија

Саво Минић

Коментари (2)

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