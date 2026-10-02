Додик: Хвала на подршци, предсједниче Путин

Аутор:АТВ редакција
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У Москви смо разговарали о конкретним пројектима, о енергетици, о инвестицијама и о наставку сарадње. А посебан тренутак био је на МГИМО-у - када будуће руске дипломате поздраве Републику Српску, онда знате да српско-руско братство није фраза. Оно живи. И преноси се на нове генерације, поручује лидер СНСД-а, Милорад Додик.
"Саво Минић је био ту, раме уз раме. Јер континуитет је јасан: глас за Саву Минића је глас за наставак политике коју смо деценијама градили са Владимиром Путином и Руском Федерацијом", наводи Додик на Иксу те додаје:
"Живјело српско-руско пријатељство. Живјела Република Српска".
Хвала на подршци, предсједниче Путин.— Милорад Додик (@MiloradDodik) October 2, 2026
У Москви смо разговарали о конкретним пројектима, о енергетици, о инвестицијама и о наставку сарадње. А посебан тренутак био је на МГИМО-у - када будуће руске дипломате поздраве Републику Српску, онда знате да српско-руско братство није… pic.twitter.com/KWbX2jm0fK
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