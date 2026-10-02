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МУП Српске опредијељен очувању стања безбједности у изборном дану

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02.10.2026 16:57

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У Министарству унутрашњих послова Републике Српске одржан је састанак Штаба МУП-а Републике Српске „Избори 2026“, на којем су разматране досадашње активности и мјере које се предузимају ради очувања безбједности током предизборног, изборног и постизборног процеса.
Фото: Ustupljena fotografija

У Министарству унутрашњих послова Републике Српске одржан је састанак Штаба МУП-а Републике Српске „Избори 2026“, на којем су разматране досадашње активности и мјере које се предузимају ради очувања безбједности током предизборног, изборног и постизборног процеса.

Састанку Штаба којим руководи директор полиције Републике Српске, присуствовао је и министар унутрашњих послова Жељко Будимир који је поновио опредјељеност да полицијски службеници предузму све потребне мјере и радње како би изборни процес протекао мирно, безбједно и без нарушавања јавног реда и мира.

Током саме предизборне кампање полицијски службеници обезбједили су 395 предизборна скупа одржана на подручју Републике Српске, при чему није било евидентираних нарушавања јавног реда и мира.

МУП РС
МУП РС
Ustupljena fotografija

Директор Кострешевић је навео да ће на дан одржавања Општих избора, 4. октобра, биће ангажовани заједнички тимови полиције и тужилаштва, који ће дежурати ради ефикасног поступања у случају било каквих сумњи на кривична дјела у вези са изборним процесом.

Он је истакао да МУП Републике Српске наставља са појачаним активностима и координацијом са надлежним институцијама, с циљем очувања безбједности грађана и стварања услова за несметано остваривање њихових изборних права, саопштио је МУП Српске.

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Тагови :

МУП Републике Српске

Жељко Будимир

Синиша Кострешевић

Полиција

Избори 2026.

безбједност

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