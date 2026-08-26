Аутор:АТВ редакција
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Дневни хороскоп за сриједу, 26. август, доноси астролошку прогнозу за сваки хороскопски знак на пољима љубави, посла и здравља.
ОВАН
Љубав: Пријаће Вам романтичан сусрет са једном блиском особом или нека омиљена забава у познатом друштву. Опустите се.
Посао: Налазите се у незахвалној позицији и неко Вам намеће своја пословна правила. Будите довољно промишљени и мудри.
Здравље: Важно је да правилно усмјеравате своју креативну енергију.
БИК
Љубав: Потребан Вам је добар емотивни подстицај или особа која може да разумије Ваше идеје. Не можете да се задовољите садашњом позицијом.
Посао: Уколико Вам смета нечије понашање, потрудите се да заведете принцип равноправности или фер-плеја у пословном односу.
Здравље: Пријаће Вам дијетална или витаминска исхрана.
БЛИЗАНЦИ
Љубав: Боље је да своје мисли усмјерите ка вољеној особи, него да се сувише заносите посматрањем различитих особа са стране.
Посао: Полазите од погрешних информација. Морате имати више храбрости и самопоуздања да уведете нова правила у односу са сарадницима.
Здравље: Обратите пажњу на здравији и уреднији начин живота.
РАК
Љубав: Неко Вас изненада доводи пред ново емотивно искушење. Препустите се својим осјећањима, пратите унутрашњи ритам.
Посао: Све се своди на принцип узимања или давања, оно што добијате има велику цијену и захтијева извјесно одрицање.
Здравље: Релаксација дјелује позитивно на Вашу психичку равнотежу.
ЛАВ
Љубав: Уколико Вам је стало да утичете на партнерово мишљење, употребите мало лукавство. Али, у свему сачувајте праву мјеру укуса.
Посао: Имате довољно смјелости да кажете оно што мислите. Потребно је да покажете и одређене дипломатске манире у пословним сусретима.
Здравље: Пријаће Вам неки вид спортске активности или боравак у природи.
ДЈЕВИЦА
Љубав: Понекад одређене ситнице више откривају него реченице које се упорно понављају. Пажљивије анализирајте вољену особу.
Посао: Важно је да правилно заштитите своје пословне интересе. Поставите јасну границу до које сте спремни да преузмете пословну одговорност.
Здравље: Избјегавајте неке лоше навике.
ВАГА
Љубав: Уколико наилазите на хладан емотивни пријем у нечијем друштву, размислите о својим манама. Негдје сте погријешили.
Посао: Избјегавајте непознате ситуације или сараднике који својим понашањем ремете Вашу концентрацију.
Здравље: Важно је да сачувате присебност духа или самоконтролу.
ШКОРПИОН
Љубав: Пријаће Вам сусрет са особом која за тренутак уме да Вас повуче у свијет чудесне романтике и њежности.
Посао: Сувише сте заокупљени потребом да све изгледа савршено, као и да сви око Вас буду задовољни. Умањите своје полазне критеријуме.
Здравље: Примијените неку од техника психолошког опуштања.
СТРИЈЕЛАЦ
Љубав: Уколико Вас неко упорно критикује, то представља тему за размишљање, али не и повод за нову емотивну расправу.
Посао: Понестаје Вам смисла за дипломатију када се суочавате са особама које без пардона оспоравају Ваше способности.
Здравље: Избјегавајте сувише напорне или стресне ситуације.
ЈАРАЦ
Љубав: Поступите у складу са својом савјешћу. Претјерујете у својим очекивањима пред вољеном особом. Неко не жели да Вам полаже своје рачуне.
Посао: Пажљивије анализирајте своју околину и немојте дозволити да Вас неко подстиче на ривалске односе.
Здравље: Будите пажљивији у саобраћају.
ВОДОЛИЈА
Љубав: Јасно Вам је да не можете добити све што емотивно прижељкујете, али још увијек не знате на који начин да уживате у ономе што имате.
Посао: Налазите се у прилици да тестирате своје интелектуалне или практичне способности. Учинићете све што је у Вашој моћи да оставите добар утисак.
Здравље: Претјерана забринутост лоше утиче на Вашу концентрацију.
РИБЕ
Љубав: Уколико Вас муче љубавне дилеме, размислите шта је повод за Вашу несигурност. Немојте унапријед оптуживати свог партнера.
Посао: Све се налази у Вашим рукама, али под условом да реагујете у најбољем тренутку или у складу са заједничким правилима о успјешном пословању.
Здравље: Пријаће Вам више сати здравог сна, обратите пажњу на своје снове.
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