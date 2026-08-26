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Дневни хороскоп за сриједу, 26. август

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Аутор:

АТВ редакција
26.08.2026 06:52

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Хороскоп
Фото: pexels/Ксения Вохминцева

Дневни хороскоп за сриједу, 26. август, доноси астролошку прогнозу за сваки хороскопски знак на пољима љубави, посла и здравља.

ОВАН

Љубав: Пријаће Вам романтичан сусрет са једном блиском особом или нека омиљена забава у познатом друштву. Опустите се.

Посао: Налазите се у незахвалној позицији и неко Вам намеће своја пословна правила. Будите довољно промишљени и мудри.

Здравље: Важно је да правилно усмјеравате своју креативну енергију.

БИК

Љубав: Потребан Вам је добар емотивни подстицај или особа која може да разумије Ваше идеје. Не можете да се задовољите садашњом позицијом.

Посао: Уколико Вам смета нечије понашање, потрудите се да заведете принцип равноправности или фер-плеја у пословном односу.

Здравље: Пријаће Вам дијетална или витаминска исхрана.

БЛИЗАНЦИ

Љубав: Боље је да своје мисли усмјерите ка вољеној особи, него да се сувише заносите посматрањем различитих особа са стране.

Посао: Полазите од погрешних информација. Морате имати више храбрости и самопоуздања да уведете нова правила у односу са сарадницима.

Здравље: Обратите пажњу на здравији и уреднији начин живота.

РАК

Љубав: Неко Вас изненада доводи пред ново емотивно искушење. Препустите се својим осјећањима, пратите унутрашњи ритам.

Посао: Све се своди на принцип узимања или давања, оно што добијате има велику цијену и захтијева извјесно одрицање.

Здравље: Релаксација дјелује позитивно на Вашу психичку равнотежу.

ЛАВ

Љубав: Уколико Вам је стало да утичете на партнерово мишљење, употребите мало лукавство. Али, у свему сачувајте праву мјеру укуса.

Посао: Имате довољно смјелости да кажете оно што мислите. Потребно је да покажете и одређене дипломатске манире у пословним сусретима.

Здравље: Пријаће Вам неки вид спортске активности или боравак у природи.

ДЈЕВИЦА

Љубав: Понекад одређене ситнице више откривају него реченице које се упорно понављају. Пажљивије анализирајте вољену особу.

Посао: Важно је да правилно заштитите своје пословне интересе. Поставите јасну границу до које сте спремни да преузмете пословну одговорност.

Здравље: Избјегавајте неке лоше навике.

ВАГА

Љубав: Уколико наилазите на хладан емотивни пријем у нечијем друштву, размислите о својим манама. Негдје сте погријешили.

Посао: Избјегавајте непознате ситуације или сараднике који својим понашањем ремете Вашу концентрацију.

Здравље: Важно је да сачувате присебност духа или самоконтролу.

ШКОРПИОН

Љубав: Пријаће Вам сусрет са особом која за тренутак уме да Вас повуче у свијет чудесне романтике и њежности.

Посао: Сувише сте заокупљени потребом да све изгледа савршено, као и да сви око Вас буду задовољни. Умањите своје полазне критеријуме.

Здравље: Примијените неку од техника психолошког опуштања.

СТРИЈЕЛАЦ

Љубав: Уколико Вас неко упорно критикује, то представља тему за размишљање, али не и повод за нову емотивну расправу.

Посао: Понестаје Вам смисла за дипломатију када се суочавате са особама које без пардона оспоравају Ваше способности.

Здравље: Избјегавајте сувише напорне или стресне ситуације.

ЈАРАЦ

Љубав: Поступите у складу са својом савјешћу. Претјерујете у својим очекивањима пред вољеном особом. Неко не жели да Вам полаже своје рачуне.

Посао: Пажљивије анализирајте своју околину и немојте дозволити да Вас неко подстиче на ривалске односе.

Здравље: Будите пажљивији у саобраћају.

ВОДОЛИЈА

Љубав: Јасно Вам је да не можете добити све што емотивно прижељкујете, али још увијек не знате на који начин да уживате у ономе што имате.

Посао: Налазите се у прилици да тестирате своје интелектуалне или практичне способности. Учинићете све што је у Вашој моћи да оставите добар утисак.

Здравље: Претјерана забринутост лоше утиче на Вашу концентрацију.

РИБЕ

Љубав: Уколико Вас муче љубавне дилеме, размислите шта је повод за Вашу несигурност. Немојте унапријед оптуживати свог партнера.

Посао: Све се налази у Вашим рукама, али под условом да реагујете у најбољем тренутку или у складу са заједничким правилима о успјешном пословању.

Здравље: Пријаће Вам више сати здравог сна, обратите пажњу на своје снове.

(Астролоок)

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