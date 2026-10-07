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Додик честитао Путину рођендан: Захвалност за пријатељство и подршку Српској

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07.10.2026 08:03

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Састанак Милорада Додика и Владимира Путина
Фото: АТВ

Предсједник Милорад Додик упутио је најсрдачније честитке предсједнику Руске Федерације Владимиру Владимировичу Путину поводом рођендана, уз искрене жеље за добро здравље, снагу, личну срећу и дуготрајан успјех на челу Руске Федерације.

"Поштовани предсједниче Путин, драги пријатељу Републике Српске и српског народа,

користим ову прилику да Вам изразим дубоку захвалност за искрено пријатељство, разумијевање и непоколебљиву подршку коју пружате Републици Српској", истакао је Додик у честитки.

Он је изразио увјерење да ће братске везе и пријатељство српског и руског народа остати чврст ослонац у свим будућим изазовима.

Руски предсједник Владимир Путин рођен је 7. октобра 1952. године у Лењинграду, данашњи Санкт Петербург, преноси Срна.

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Тагови :

Милорад Додик

Владимир Путин

рођендан

Честитка

Република Српска

Русија

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