Додик честитао Путину рођендан: Захвалност за пријатељство и подршку Српској

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Милорад Додик упутио је најсрдачније честитке предсједнику Руске Федерације Владимиру Владимировичу Путину поводом рођендана, уз искрене жеље за добро здравље, снагу, личну срећу и дуготрајан успјех на челу Руске Федерације.
"Поштовани предсједниче Путин, драги пријатељу Републике Српске и српског народа,
користим ову прилику да Вам изразим дубоку захвалност за искрено пријатељство, разумијевање и непоколебљиву подршку коју пружате Републици Српској", истакао је Додик у честитки.
Он је изразио увјерење да ће братске везе и пријатељство српског и руског народа остати чврст ослонац у свим будућим изазовима.
Руски предсједник Владимир Путин рођен је 7. октобра 1952. године у Лењинграду, данашњи Санкт Петербург, преноси Срна.
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