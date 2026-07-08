Тежак жријеб за Игокеу у ФИБА Лиги шампиона

Аутор:АТВ редакција
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Кошаркаше Игокее поново чека тежак посао у групној фази ФИБА Лиге шампиона у који ће да наступе по седми пут узастопно.
Тим тренера Ненада Стефановића одмјериће снаге са Билбаом, Албом и Славијом из Прага. Жријебу у Женеви присуствовао је и Вук Радивојевић, извршни директор Игокее.
30 тимова изборило је директно учешће у групној фази, док ће два учесника бити позната након квалификационих турнира који се играју од 14. до 20. септембра.
Нова сезона ФИБА Лиге шампиона стартује шестог октобра.
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