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Тежак жријеб за Игокеу у ФИБА Лиги шампиона

Аутор:

АТВ редакција
08.07.2026 20:44

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Тежак жријеб за Игокеу у ФИБА Лиги шампиона
Фото: screenshot / FIBA Champions League

Кошаркаше Игокее поново чека тежак посао у групној фази ФИБА Лиге шампиона у који ће да наступе по седми пут узастопно.

Тим тренера Ненада Стефановића одмјериће снаге са Билбаом, Албом и Славијом из Прага. Жријебу у Женеви присуствовао је и Вук Радивојевић, извршни директор Игокее.

30 тимова изборило је директно учешће у групној фази, док ће два учесника бити позната након квалификационих турнира који се играју од 14. до 20. септембра.

Нова сезона ФИБА Лиге шампиона стартује шестог октобра.

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Тагови :

КК Игокеа

ФИБА Лига шампиона

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