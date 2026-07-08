Игокеа сазнала противнике у Лиги шампиона

Аутор:Јована Кецман
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Кошаркаши Игокее сазнали су противнике у групној фази ФИБА Лиге шампиона.
Тим који са клупе преводи Ненад Стефановић играће у групи Г заједно са Билбаом, Албом и Славијом, Праг.
За Игосе ће ово бити седма узастопна сезона у Фибином такмичењу. Највећу успјех Игокеа је остварила у сезони 2020/21 када је након успјешних квалификација прошла и у ТОП 16 фазу.
30 тимова изборило је директно учешће у групној фази, док ће два учесника бити позната након квалификационих турнира који се играју од 14. до 20. септембра.
Нова сезона ФИБА Лиге шампиона стартује шестог октобра.
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